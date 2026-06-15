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Каллас заявила о механизме запрета на въезд участников СВО в ЕС

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас прокомментировала перспективу введения ограничений для туристов из России. Она заявила, что ее предложение о запрете на въезд участников СВО в страны ЕС технически выполнимо.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«У нас есть разведанные об участниках войны. Механизм аналогичен внесению в черный список, чтобы они не могли въехать в Европу», — ответила она в Люксембурге на вопрос журналиста о том, как реализовать этот запрет.

Каллас подчеркнула, что сама не является экспертом в визовых вопросах, однако, по ее словам, компетентные специалисты утверждают, что реализация подобной меры вполне возможна.

До этого Каллас поддержала соглашение о прекращении огня между США и Ираном. По ее словам, многие страны ожидают, что в Ормузском проливе будет обеспечено свободное судоходство.

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