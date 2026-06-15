Каллас заявила о механизме запрета на въезд участников СВО в ЕС

«У нас есть разведанные об участниках войны. Механизм аналогичен внесению в черный список, чтобы они не могли въехать в Европу», — ответила она в Люксембурге на вопрос журналиста о том, как реализовать этот запрет.
Каллас подчеркнула, что сама не является экспертом в визовых вопросах, однако, по ее словам, компетентные специалисты утверждают, что реализация подобной меры вполне возможна.
До этого Каллас поддержала соглашение о прекращении огня между США и Ираном. По ее словам, многие страны ожидают, что в Ормузском проливе будет обеспечено свободное судоходство.