Лукашенко проанонсировал очередную встречу с Путиным

«В ближайшее время мы договорились, что мы встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются, потому что договоренность у нас одна. Если правительство что-то не решает, то это остается во внимании двух президентов. Мы этим путем идем», — сказал Лукашенко.