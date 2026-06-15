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Лукашенко проанонсировал очередную встречу с Путиным

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ближайшее время встретится с российским лидером Владимиром Путиным, об этом он заявил во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Источник: Sputnik.by

«В ближайшее время мы договорились, что мы встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются, потому что договоренность у нас одна. Если правительство что-то не решает, то это остается во внимании двух президентов. Мы этим путем идем», — сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что в ходе дальнейшей беседы более подробно расскажет главе МИД России «о ситуации».

Лукашенко подчеркнул, что рад встрече с Лавровым.

«Очень приятно с вами встретиться. Откровенно говоря, я ждал этой встречи. Хотелось бы поделиться с вами мнениями, впечатлениями по всему спектру международной обстановки», — сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, Минску важна информация для того, чтобы строить внешнюю политику.

«Не потому, что мы (Беларусь — Sputnik), как глобальные страны — Россия или Китай, будем участвовать в решении каких-то проблем, но тем не менее, хотелось бы знать в каком направлении действовать и разворачивать нашу внешнюю политику», — сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, главы белорусского и российского МИДов постоянно обсуждают данную актуальную тематику, и сегодня у них также будет такая возможность.

При этом белорусский лидер отметил опыт Лаврова как политика.

«Вы, как человек опытный, мне посоветовать можете кое-что (…) исходя из того масштаба, который занимает Россия в международном положении», — сказал белорусский президент.

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