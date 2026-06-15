Депутаты «Единой России» проверяют безопасность общественных пространств Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В дни летних каникул партийцы вместе с общественными активистами проверяют безопасность и доступность оздоровительных лагерей, парков, скверов и дворов.
Депутат городского Совета Артём Речицкий вместе с сотрудниками Региональной общественной приемной проверили территорию второго корпуса школы № 149 микрорайона Аэропорт. В летний период жителей соседних домов волнует вопрос безопасности детей.
На территорию школы можно войти с разных сторон. Например, со стороны ул. Батурина, с остановки общественного транспорта расположен небольшой благоустроенный сквер, но при подходе к территории школы после сквера нет тротуара, и дети выходят прямо на перекресток трёх дорог, на которых нет пешеходного перехода, светофора. Артем Речицкий осмотрел все подходы к зданию школы.
«Новая школа вписалась в уже сложившуюся застройку. С двух сторон имеет хорошо оборудованные подходы, а вот основной, третий, не полностью проработан. Так ещё накануне мы добились установки светофора при переходе через ул. Батурина у 7-ого дома, обновили аллею, а вот дальше между домами 5Д и 9 по ул. Батурина, подход к школе не организован и не удобен как пешеходам, так и автомобилистам», — рассказал депутат.
На данный момент необходимо рассмотреть возможность безопасного перехода и подхода к школе, а также найти решение по вопросу парковки для жителей микрорайона. Депутат взял эти вопросы на контроль.
Сквер «Кировский» в районе улицы Кутузова проверил депутат Законодательного Собрания Красноярского края Сергей Горбунов. Общественное пространство появилось благодаря программе «Формирование комфортной городской среды», его ввели в эксплуатацию несколько месяцев назад.
«То, что было до этого парка на этом месте, это небо и земля! Всей семьей нравится здесь отдыхать и приходить сюда», — поделилась жительница района.
Парк выполнен в эко-стиле, посреди расположен искусственный водоем с утками. Для детей представлен скейтпарк, спортивная площадка, веревочный городок, сцена для выступлений и места для зрителей. Здесь также расположена площадка для выгула собак. Для безопасности парк оснащен громкоговорителями и освещением.
С проблемами при мониторинге к депутату обратились подростки. Крыша одного из навесов на площадке начала протекать от дождя, а также батуты в парке до сих пор стоят сломанные. Вопросы Сергей Горбунов взял на контроль.
Напомним, в рамках партийного проекта «Городская среда» партийцы и депутаты всех уровней будут проверять места общего пользования. Всероссийский мониторинг безопасности детских учреждений, городской инфраструктуры и общественных пространств для семей с детьми будет проходить в регионе до конца августа. «Единая Россия» в рамках реализации народной программы уделяет особое внимание вопросам детской безопасности.