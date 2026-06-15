Лукашенко и Путин встретятся в ближайшее время и обсудят проблемные вопросы

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про встречу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время, где будут обсуждаться проблемные вопросы. Подробности приводит БелТА.
Как уточняет Александр Лукашенко, с Владимиром Путиным он общается почти ежедневно.
— В ближайшее время мы договорились, что мы встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются, — заявил президент Беларуси.
По словам главы государства, договоренность одна: если правительства двух стран что-то не решают, то это остается во внимании двух президентов и именно указанным путем и идут.
Напомним, что Александр Лукашенко обсудит важные темы на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым 15 июня.
Кроме того, глава государства считает, что украинский и иранский конфликты завершатся в 2026.