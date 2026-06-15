Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко и Путин встретятся в ближайшее время и обсудят проблемные вопросы

Лукашенко сказал про встречу с Путиным в ближайшее время.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про встречу с президентом России Владимиром Путиным в ближайшее время, где будут обсуждаться проблемные вопросы. Подробности приводит БелТА.

Как уточняет Александр Лукашенко, с Владимиром Путиным он общается почти ежедневно.

— В ближайшее время мы договорились, что мы встретимся и обсудим те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются, — заявил президент Беларуси.

По словам главы государства, договоренность одна: если правительства двух стран что-то не решают, то это остается во внимании двух президентов и именно указанным путем и идут.

Напомним, что Александр Лукашенко обсудит важные темы на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым 15 июня.

Ранее Лукашенко оценил действия Трампа в конфликте США и Ирана.

Кроме того, глава государства считает, что украинский и иранский конфликты завершатся в 2026.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше