Политолог: о сделке между США и Ираном пока рано говорить

Ранее иранское агентство Mehr обнародовало проект мирного соглашения, состоящий из 14 пунктов. В частности, США обязуются вывести свои войска из районов, прилегающих к Ирану, и совместно с союзниками разработать программу восстановления страны на сумму не менее 300 млрд долларов. Кроме того, американская сторона берет на себя обязательство не вводить в отношении Ирана новые санкции. А после заключения 19 июня в Швейцарии соглашения между странами будет открыт Ормузский пролив.
Политолог Блохин акцентировал внимание на том, что Тегеран и Вашингтон выдвигают слишком много требований, чтобы говорить о быстром и успешном выходе на заключение соглашения.
Можно ли говорить сейчас о сделке? Думаю, что вряд ли. Иран выдвигает большие требования, и если США примут их, то это будет худшей сделкой, которую Вашингтон когда-либо заключал.
По мнению эксперта, на данный момент сторонам важно завершить горячую фазу конфликта и начать подготовку к переговорам. Собеседник Новостей Mail считает, что сделка, объявленная Трампом, скорее всего, будет подготовкой к будущему переговорному процессу.
Мы не знаем, какую реально роль в запуске переговоров сыграли Китай и Россия, рассказывает Блохин. Деталей пока никто не озвучивал.
Россия может быть отличным модератором переговорного процесса. Это очевидно, что РФ, имея прекрасные отношения с Ираном, может сыграть большую роль в переговорном процессе. Американцы пытаются по украинскому направлению нам помочь, мы — по иранскому треку.
По мнению эксперта, США сейчас важно завлечь Иран за стол переговоров, и Трамп делает все возможное, чтобы переговоры начались.
В результате переговоров требования сторон будут, скорее всего, сокращены. Думаю, что все будут готовы к компромиссам — и Иран, и США. Но пока про сделку еще рано говорить.
Ранее Дональд Трамп и заместитель министра иностранных дел Ирана Гариб-Абади подтвердили, что работа над меморандумом о взаимопонимании завершена. Документ планируется подписать в Швейцарии 19 июня. При этом премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что израильская операция против «Хезболлы» в Ливане продолжится, несмотря на намерения США и Ирана урегулировать конфликт.