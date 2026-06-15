Политолог: о сделке между США и Ираном пока рано говорить

Ранее иранское агентство Mehr обнародовало проект мирного соглашения, состоящий из 14 пунктов. В частности, США обязуются вывести свои войска из районов, прилегающих к Ирану, и совместно с союзниками разработать программу восстановления страны на сумму не менее 300 млрд долларов. Кроме того, американская сторона берет на себя обязательство не вводить в отношении Ирана новые санкции. А после заключения 19 июня в Швейцарии соглашения между странами будет открыт Ормузский пролив.