В Великобритании введут полный запрет соцсетей для детей до 16 лет

«Это не то решение, которое я принимаю с легким сердцем. Но деятельность правительства всегда связана с выбором, и для меня очевидно, что полный запрет является правильным выбором. Речь идет о защите детей», — заявил Стармер.
По его мнению, социальные сети «специально созданы так, чтобы вызывать зависимость» и «делают детей менее счастливыми», а также способствуют травле и преследованию, нанося вред психическому здоровью несовершеннолетних.
Как следует из заявления британского правительства, за основу взята модель, применяемая в Австралии. Там аналогичный запрет действует с декабря 2025 года. Он распространяется на Facebook, Instagram (запрещены в России; принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X и YouTube. Согласно австралийскому законодательству, ответственность за нарушение возложена на технологические платформы. Им грозит штраф до 49,5 млн австралийских долларов ($32,9 млн), если они не предпримут всех возможных мер для деактивации учетных записей несовершеннолетних. За время действия запрета власти Австралии деактивировали не менее 4,7 млн аккаунтов детей и подростков.
Размер штрафов, которые будут применяться в Великобритании, не уточняется. При этом ограничения не касаются мессенджеров, таких как WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Использование ИИ-чатботов для романтического общения будет разрешено только с 18 лет.