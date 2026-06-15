В Великобритании введут полный запрет соцсетей для детей до 16 лет

Как следует из заявления британского правительства, за основу взята модель, применяемая в Австралии. Там аналогичный запрет действует с декабря 2025 года. Он распространяется на Facebook, Instagram (запрещены в России; принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X и YouTube. Согласно австралийскому законодательству, ответственность за нарушение возложена на технологические платформы. Им грозит штраф до 49,5 млн австралийских долларов ($32,9 млн), если они не предпримут всех возможных мер для деактивации учетных записей несовершеннолетних. За время действия запрета власти Австралии деактивировали не менее 4,7 млн аккаунтов детей и подростков.