Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр обороны Израиля подтвердил планы оставить ЦАХАЛ в Ливане

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не покинет зоны безопасности на территории Ливана, Сирии и сектора Газа. Речь идет о неопределенном сроке присутствия военных за пределами страны.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Премьер-министр Нетаньяху и я ведем четкую политику, согласно которой ЦАХАЛ останется в зонах безопасности в Ливане, Сирии и Газе на неопределенный срок для защиты границы и израильских сообществ от джихадистских элементов», — приводит его слова портал Ynet.

Кац уточнил свою позицию. Он заявил, что выступает за присутствие израильского контингента на ливанской территории, «несмотря на все существующее давление». По словам Каца, премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже передал эту позицию президенту США Дональду Трампу и другим высокопоставленным американским чиновникам. Сам глава оборонного ведомства обсудил ситуацию со своим американским коллегой — главой Пентагона Питом Хегсетом.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Нетаньяху сообщил Трампу о том, что не намерен выводить войска из Ливана.

Напомним, что США и Иран достигли соглашения о прекращении боевых действий. Стороны планируют подписать меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Проект соглашения о завершении войны практически готов и в настоящее время проходит рассмотрение в иранских инстанциях. В документ включено положение о прекращении боевых действий на всех направлениях, включая Ливан. В случае подписания текущей версии документа США обязуются добиться от Израиля прекращения конфликта с Ираном.

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше