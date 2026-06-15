Министр обороны Израиля подтвердил планы оставить ЦАХАЛ в Ливане

Напомним, что США и Иран достигли соглашения о прекращении боевых действий. Стороны планируют подписать меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Проект соглашения о завершении войны практически готов и в настоящее время проходит рассмотрение в иранских инстанциях. В документ включено положение о прекращении боевых действий на всех направлениях, включая Ливан. В случае подписания текущей версии документа США обязуются добиться от Израиля прекращения конфликта с Ираном.