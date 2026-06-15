Министр обороны Израиля подтвердил планы оставить ЦАХАЛ в Ливане

Кац уточнил свою позицию. Он заявил, что выступает за присутствие израильского контингента на ливанской территории, «несмотря на все существующее давление». По словам Каца, премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже передал эту позицию президенту США Дональду Трампу и другим высокопоставленным американским чиновникам. Сам глава оборонного ведомства обсудил ситуацию со своим американским коллегой — главой Пентагона Питом Хегсетом.
Ранее в СМИ появлялась информация, что Нетаньяху сообщил Трампу о том, что не намерен выводить войска из Ливана.
Напомним, что США и Иран достигли соглашения о прекращении боевых действий. Стороны планируют подписать меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Проект соглашения о завершении войны практически готов и в настоящее время проходит рассмотрение в иранских инстанциях. В документ включено положение о прекращении боевых действий на всех направлениях, включая Ливан. В случае подписания текущей версии документа США обязуются добиться от Израиля прекращения конфликта с Ираном.