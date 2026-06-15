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В Железногорске выберут новый состав общественной палаты

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ней состоит 21 представитель различных общественных объединений.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ней состоит 21 представитель различных общественных объединений.

7 человек утверждает глава города, еще семь — Совет депутатов, оставшихся семь — сами члены Общественной палаты.

Кандидатов от депутатов выдвинули на комиссии по законности. Среди них бывшие депутаты — Вера Мамонтова, Валерий Головкин, Станислав Федотов, Владимир Крутой, общественники Олег Аржанников и Анатолий Носов, председатель профсоюзной организации Управления образования Татьяна Шаповалова и предприниматель Юрий Ковалев. Кандидаты пройдут через рейтинговое голосование. Их утвердят на сессии в конце июня.

Отметим, предыдущий состав принял более 1500 обращений железногорцев, запустил виртуальную приемную, подписал соглашение с фондом «Защитники Отечества», привлек 35 млн. на общественные проекты.