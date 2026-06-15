В Железногорске выберут новый состав общественной палаты

Кандидатов от депутатов выдвинули на комиссии по законности. Среди них бывшие депутаты — Вера Мамонтова, Валерий Головкин, Станислав Федотов, Владимир Крутой, общественники Олег Аржанников и Анатолий Носов, председатель профсоюзной организации Управления образования Татьяна Шаповалова и предприниматель Юрий Ковалев. Кандидаты пройдут через рейтинговое голосование. Их утвердят на сессии в конце июня.