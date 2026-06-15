Лукашенко отреагировал на крики и гвалты за рубежом в отношении Беларуси и РФ

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым отреагировал на крики и гвалты за рубежом в отношении Беларуси и России. Подробности сообщает БелТА.
— Несмотря на разного рода там гвалты и определенные возгласы, крики (как у нас, так и у вас, особенно за рубежом), мы идем тем путем, который с вами определили, — заявил глава республики.
По словам Александр Лукашенко, Министерства иностранных дел Беларуси и России идут в авангарде данного процесса. Иногда вперед выдвигаются и оборонные ведомства двух стран:
— Или, как в Америке называют, ведомство войны (в США не так давно Министерство обороны переименовали в Министерство войны. — Ред.).
Глава государства пояснил: но это лишь в том плане, что две страны всегда готовятся к войне для того, чтобы ее не было. А в США Министерство войны создано для того, «чтобы воевать каждый день, не дай бог, конечно».
Тем временем президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в ближайшее время и обсудят проблемные вопросы.