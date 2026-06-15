Аракчи потребовал от США гарантий прекращения ударов по Ливану

Как сообщает в понедельник агентство IRNA, Аракчи в разговорах с коллегами указал на прямую ответственность Соединенных Штатов за соблюдение договоренностей. Он настаивает на необходимости «полного прекращения дестабилизационной агрессии и атак сионистского режима против Ливана».
Кроме того, глава иранского МИД выразил признательность Турции, Египту и Ираку. Он поблагодарил эти страны за вклад в достижение перемирия, снижение напряженности и дипломатические усилия по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.
В ответ руководители внешнеполитических ведомств трех государств подчеркнули, что важно продолжать консультации и совместную работу по ситуации в регионе.
Ранее Тегеран и Вашингтон пришли к соглашению о прекращении боевых действий. Стороны планируют подписать меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Проект документа о завершении войны практически готов — сейчас его рассматривают в иранских инстанциях. В текст включен пункт о прекращении огня на всех направлениях, включая Ливан. Если стороны подпишут текущую версию, США возьмут на себя обязательство добиться от Израиля остановки конфликта с Ираном.