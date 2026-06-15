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Аракчи потребовал от США гарантий прекращения ударов по Ливану

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел серию телефонных переговоров с главами МИД Турции, Ирака и Египта. В ходе бесед он возложил на Вашингтон ответственность за выполнение условий перемирия. По словам иранского дипломата, США должны гарантировать, что Израиль прекратит удары по Ливану.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает в понедельник агентство IRNA, Аракчи в разговорах с коллегами указал на прямую ответственность Соединенных Штатов за соблюдение договоренностей. Он настаивает на необходимости «полного прекращения дестабилизационной агрессии и атак сионистского режима против Ливана».

Кроме того, глава иранского МИД выразил признательность Турции, Египту и Ираку. Он поблагодарил эти страны за вклад в достижение перемирия, снижение напряженности и дипломатические усилия по стабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

В ответ руководители внешнеполитических ведомств трех государств подчеркнули, что важно продолжать консультации и совместную работу по ситуации в регионе.

Ранее Тегеран и Вашингтон пришли к соглашению о прекращении боевых действий. Стороны планируют подписать меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Проект документа о завершении войны практически готов — сейчас его рассматривают в иранских инстанциях. В текст включен пункт о прекращении огня на всех направлениях, включая Ливан. Если стороны подпишут текущую версию, США возьмут на себя обязательство добиться от Израиля остановки конфликта с Ираном.

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