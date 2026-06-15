Аракчи потребовал от США гарантий прекращения ударов по Ливану

Ранее Тегеран и Вашингтон пришли к соглашению о прекращении боевых действий. Стороны планируют подписать меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. Проект документа о завершении войны практически готов — сейчас его рассматривают в иранских инстанциях. В текст включен пункт о прекращении огня на всех направлениях, включая Ливан. Если стороны подпишут текущую версию, США возьмут на себя обязательство добиться от Израиля остановки конфликта с Ираном.