Лавров признался Лукашенко, почему ему неловко передавать привет от Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сказал, что ему неловко передавать белорусском лидеру привет от президента России Владимира Путина. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, в Минске в рамках рабочего визита состоялась встреча главы МИД РФ с белорусским президентом. В начале переговоров Лавров сказал, что ему неловко передавать привет от Путина, объяснив, почему это так.
— Привет от Владимира Владимировича (Путина. — Ред.) даже уже как-то и передавать неловко, вы ежедневно общаетесь, — заметил глава российской дипломатии.
В свою очередь Лукашенко отметил, что общается с Путиным все же не так часто.
— Ну почти ежедневно, — с улыбкой пояснил глава Беларуси.
При этом белорусский лидер анонсировал скорую личную встречу с президентом России. Здесь мы подробнее писали, что Лукашенко и Путин встретятся в ближайшее время и намерены обсудить проблемные вопросы.
— Если правительство что-то не решает, то это остается во внимании двух президентов. Мы этим путем идем, — констатировал Лукашенко, пообещав конкретнее рассказать о ситуации позднее.