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Лавров признался Лукашенко, почему ему неловко передавать привет от Путина

Лавров сказал Лукашенко, что ему неловко передавать привет от Путина.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сказал, что ему неловко передавать белорусском лидеру привет от президента России Владимира Путина. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так, в Минске в рамках рабочего визита состоялась встреча главы МИД РФ с белорусским президентом. В начале переговоров Лавров сказал, что ему неловко передавать привет от Путина, объяснив, почему это так.

— Привет от Владимира Владимировича (Путина. — Ред.) даже уже как-то и передавать неловко, вы ежедневно общаетесь, — заметил глава российской дипломатии.

В свою очередь Лукашенко отметил, что общается с Путиным все же не так часто.

— Ну почти ежедневно, — с улыбкой пояснил глава Беларуси.

При этом белорусский лидер анонсировал скорую личную встречу с президентом России. Здесь мы подробнее писали, что Лукашенко и Путин встретятся в ближайшее время и намерены обсудить проблемные вопросы.

— Если правительство что-то не решает, то это остается во внимании двух президентов. Мы этим путем идем, — констатировал Лукашенко, пообещав конкретнее рассказать о ситуации позднее.

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