Лавров и Лукашенко обсудили ультиматум послов «евротройки»

Глава российской дипломатии заявил, что готов поделиться оценками последних событий. В частности, речь идет о подготовке к саммиту «Большой семерки» и инициативе Германии, Франции и Британии. «Они там ультиматум из пяти пунктов [предъявили], послы приходили, вручили нам свои пожелания. В общем, есть о чем поговорить, и что напрямую касается Союзного государства», — отметил Сергей Лавров в начале разговора.