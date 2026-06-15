Лавров и Лукашенко обсудили ультиматум послов «евротройки»

Глава российской дипломатии заявил, что готов поделиться оценками последних событий. В частности, речь идет о подготовке к саммиту «Большой семерки» и инициативе Германии, Франции и Британии. «Они там ультиматум из пяти пунктов [предъявили], послы приходили, вручили нам свои пожелания. В общем, есть о чем поговорить, и что напрямую касается Союзного государства», — отметил Сергей Лавров в начале разговора.
В ответ Александр Лукашенко сообщил, что у него с президентом РФ Владимиром Путиным есть договоренность «в ближайшее время встретиться и обсудить те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются». Белорусский лидер также выразил желание сверить позиции по широкому кругу международных вопросов.
«Хотелось бы поделиться с вами мнениями, впечатлениями по всему спектру международной обстановки. (…) Хотелось бы знать, в каком направлении действовать и разворачивать нашу внешнюю политику», — обратился Лукашенко к министру.
Кроме того, президент Белоруссии подчеркнул важность обсуждения ситуации в интеграционных проектах — от ОДКБ и ЕАЭС до СНГ и ШОС, а также стартовавшей встречи «семерки».