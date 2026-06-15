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Лавров и Лукашенко обсудили ультиматум послов «евротройки»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Александр Лукашенко в ходе переговоров обсудили недавний визит послов «евротройки» в МИД России. Также в повестку встречи вошли ключевые вопросы развития Союзного государства.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Глава российской дипломатии заявил, что готов поделиться оценками последних событий. В частности, речь идет о подготовке к саммиту «Большой семерки» и инициативе Германии, Франции и Британии. «Они там ультиматум из пяти пунктов [предъявили], послы приходили, вручили нам свои пожелания. В общем, есть о чем поговорить, и что напрямую касается Союзного государства», — отметил Сергей Лавров в начале разговора.

В ответ Александр Лукашенко сообщил, что у него с президентом РФ Владимиром Путиным есть договоренность «в ближайшее время встретиться и обсудить те проблемные вопросы, которые, возможно, нас касаются». Белорусский лидер также выразил желание сверить позиции по широкому кругу международных вопросов.

«Хотелось бы поделиться с вами мнениями, впечатлениями по всему спектру международной обстановки. (…) Хотелось бы знать, в каком направлении действовать и разворачивать нашу внешнюю политику», — обратился Лукашенко к министру.

Кроме того, президент Белоруссии подчеркнул важность обсуждения ситуации в интеграционных проектах — от ОДКБ и ЕАЭС до СНГ и ШОС, а также стартовавшей встречи «семерки».

Ранее послы Германии, Франции и Британии посетили МИД России. Заместитель главы МИД России Михаил Галузин в ходе общения с дипломатами «евротройки» указал на деструктивную линию руководства европейских стран при разрешении украинского кризиса.

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