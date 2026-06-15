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Глава МИД Польши поставил Украину на место в одном из ее главных требований

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Путь Украины в ЕС будет трудным и займет годы, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Источник: Reuters

«Багаж европейского права и интеграция становятся больше и более глубокими. У нас одни лишь технические переговоры заняли семь лет. Мы должны быть уверены в том, что Украина готова», — цитирует его издание «Страна.ua».

В пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что все страны ЕС согласовали начало переговоров по существу о вступлении Украины и Молдавии в объединение. По ее словам, первый кластер дискуссий охватывает ключевые принципы и ценности союза, «включая верховенство права и демократические институты». Официальные переговоры стартуют 15 июня на первой межправительственной конференции в Люксембурге.

Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 6 марта заявляла, что Украина никак не сможет стать членом ЕС к 2027 году при существующем сложном механизме присоединения, поэтому Еврокомиссия готовит для Киева некий эксклюзивный план постепенного членства.

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