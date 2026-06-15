«Это заявление Каи Каллас о поименном включении всех участников СВО в черный список принадлежит абсолютно глупому человеку с полным отсутствием политического разума. Если в СВО будут участвовать 500 тыс. человек, они всех внесут в санкционные списки? Это глупость», — заявил собеседник NEWS.ru.
Парламентарий подчеркнул, что сама идея включения военных в запретный список — ерунда. Он обратил внимание на то, что в Европе все чаще звучат предложения отстранить Каллас от решения внешнеполитических задач Еврокомиссии. По его мнению, глава евродипломатии не готова к такой работе. Джабаров добавил, что в определенный момент Запад использовал Каллас для русофобских атак на РФ. Однако теперь, когда стало очевидно, что такая политика заводит в тупик, начались разговоры о реформировании ее ведомства.
Ранее Каллас заявила, что Европейская комиссия намерена поименно включить всех участников СВО в черный список. По ее словам, это делается для того, чтобы запретить российским военным въезд на территорию стран Европы.