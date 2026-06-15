Парламентарий подчеркнул, что сама идея включения военных в запретный список — ерунда. Он обратил внимание на то, что в Европе все чаще звучат предложения отстранить Каллас от решения внешнеполитических задач Еврокомиссии. По его мнению, глава евродипломатии не готова к такой работе. Джабаров добавил, что в определенный момент Запад использовал Каллас для русофобских атак на РФ. Однако теперь, когда стало очевидно, что такая политика заводит в тупик, начались разговоры о реформировании ее ведомства.