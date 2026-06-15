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В Совфеде оценили идею ЕС о черном списке для всех бойцов СВО

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru назвал абсурдной инициативу Евросоюза внести в черный список абсолютно всех российских военнослужащих, задействованных в специальной военной операции. По словам сенатора, подобные шаги не имеют практического смысла и лишь демонстрируют профессиональную несостоятельность европейских чиновников.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Это заявление Каи Каллас о поименном включении всех участников СВО в черный список принадлежит абсолютно глупому человеку с полным отсутствием политического разума. Если в СВО будут участвовать 500 тыс. человек, они всех внесут в санкционные списки? Это глупость», — заявил собеседник NEWS.ru.

Парламентарий подчеркнул, что сама идея включения военных в запретный список — ерунда. Он обратил внимание на то, что в Европе все чаще звучат предложения отстранить Каллас от решения внешнеполитических задач Еврокомиссии. По его мнению, глава евродипломатии не готова к такой работе. Джабаров добавил, что в определенный момент Запад использовал Каллас для русофобских атак на РФ. Однако теперь, когда стало очевидно, что такая политика заводит в тупик, начались разговоры о реформировании ее ведомства.

Ранее Каллас заявила, что Европейская комиссия намерена поименно включить всех участников СВО в черный список. По ее словам, это делается для того, чтобы запретить российским военным въезд на территорию стран Европы.

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