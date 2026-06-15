В Госдуме объяснили важность переговоров Путина и Трампа

«Будем надеяться, что урегулирование в американо-иранском конфликте произойдет, и внимание мировой общественности будет больше привлечено к украинскому конфликту. И мы продолжим движение в сторону его урегулирования. Любые такие разговоры указывают, что лидеры стран с достаточным уважением относятся к этому переговорному процессу. Поэтому, по крайней мере, можно рассчитывать на его продолжение», — отметил собеседник «Ленты.ру».
О том, что Путин и Трамп провели очередные телефонные переговоры, стало известно 14 июня. В ходе беседы российский президент, в частности, поздравил американского коллегу с 80-летием.
Днем ранее эксперт по международной безопасности Марк Эпископос заявил, что Штаты заинтересованы в скорейшем завершении конфликта на Украине. По его словам, от продолжения боевых действий никто не выигрывает. К такому выводу он пришел после состоявшегося накануне разговора президентов двух стран.