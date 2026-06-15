В Госдуме объяснили важность переговоров Путина и Трампа

«Будем надеяться, что урегулирование в американо-иранском конфликте произойдет, и внимание мировой общественности будет больше привлечено к украинскому конфликту. И мы продолжим движение в сторону его урегулирования. Любые такие разговоры указывают, что лидеры стран с достаточным уважением относятся к этому переговорному процессу. Поэтому, по крайней мере, можно рассчитывать на его продолжение», — отметил собеседник «Ленты.ру».