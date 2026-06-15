Лукашенко объяснил, зачем Белоруссия готовится к войне

«Вперед иногда выдвигаются наши оборонные ведомства. Или, как в Америке называют, ведомство войны. Но только в том плане, что мы всегда готовимся к войне, чтобы ее не было. А у них там министерство войны для того, чтобы воевать каждый день. Не дай бог, конечно», — сказал Лукашенко.