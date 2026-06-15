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Лукашенко объяснил, зачем Белоруссия готовится к войне

Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия постоянно готовится к войне, но делает это для предотвращения конфликтов.

Источник: РИА "Новости"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика постоянно готовится к войне, однако целью таких мероприятий является предотвращение конфликтов в будущем. Об этом сообщает БелТА по итогам встречи главы белорусского государства с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В ходе беседы Лукашенко отметил, что, несмотря на «разного рода гвалты», Москва и Минск придерживаются ранее утвержденной стратегии, а руководство этим процессом осуществляют внешнеполитические ведомства. При этом он признал, что в определенных ситуациях «вперед выдвигаются» оборонные структуры.

«Вперед иногда выдвигаются наши оборонные ведомства. Или, как в Америке называют, ведомство войны. Но только в том плане, что мы всегда готовимся к войне, чтобы ее не было. А у них там министерство войны для того, чтобы воевать каждый день. Не дай бог, конечно», — сказал Лукашенко.

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