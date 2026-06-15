Михаил Котюков посетил с рабочим визитом ЗАТО Зеленогорск

«Первоочередная для нас задача — обеспечить сотрудникам все условия для профессионального роста и комфортной жизни. Все семьи работников ЭХЗ окружены вниманием и заботой. Наша кадровая служба на постоянной связи с ними, мы всегда в курсе их дел, всегда готовы поддержать. Молодых специалистов с первого дня сопровождает опытный наставник. Он курирует и направляет их для скорейшего карьерного роста», — отметил генеральный директор АО «ПО “Электрохимический завод” Сергей Филимонов.