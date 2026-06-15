Михаил Котюков посетил с рабочим визитом ЗАТО Зеленогорск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сегодня рабочий день губернатор края Михаил Котюков провел в ЗАТО Зеленогорск.
На электрохимическом заводе, который входит в состав госкорпорации «Росатом» и является опорным предприятием территории, глава региона ознакомился с работой нового оборудования в цехе обогащения урана. Масштабное обновление современных газовых центрифуг взамен центрифуг предыдущего поколения продолжалось шесть лет и в данный момент полностью завершено. Сегодня электрохимический завод Зеленогорска выпускает различные виды обогащённого урана, широкий ряд изотопной продукции и фторсодержащие продукты, получаемые в результате переработки обеднённого гексафторида урана. В 2025 году инженеры центральной заводской лаборатории и цех по производству изотопов сумели получить особо чистый гексафторид серы, востребованный в микроэлектронике.
Кроме производственной деятельности, завод ведёт изыскательскую и исследовательскую работу.
Также опорное предприятие выполняет большой объём социальных обязательств. Для поддержки семей действует специальная программа. Дополнительные выплаты получают молодые специалисты, многодетные родители и молодожёны. Есть дополнительные дни оплачиваемого отпуска, новогодние подарки детям, медосмотры, сотрудники получают компенсацию процентной ставки по ипотеке, приобретая жильё в Зеленогорске.
Такой возможностью воспользовались супруги Виталий и Ольга Вершинины, которые переехали сюда 8 лет назад из Томска после окончания политехнического института. Сначала жили в служебной квартире, затем, при поддержке ипотечной программы ЭХЗ, купили свою. Виталий — инженер-технолог химического цеха. Ольга — лаборант спектрального анализа 5 разряда центральной заводской лаборатории. Оба зарекомендовали себя как надёжные специалисты. Сын Ольги и Виталия Фёдор родился в Зеленогорске, скоро пойдёт в муниципальный детский сад. Активная спортивная семья — участники молодёжного движения на предприятии.
«Раньше в закрытых городах поддержка кадров и уровень жизни не уступали столичному. Это помогало закреплять талантливую молодёжь в территориях. Важно, что мы возвращаемся к этому опыту, у нас для этого есть все возможности», — подчеркнул губернатор.
В числе семей, пришедших на встречу с Михаилом Котюковым, — Сергей и Татьяна Александровы, у которых подрастают шестеро детей. Сергей работает инженером по ремонту в энергоцехе. Старший сын Иван — выпускник кадетского корпуса, планирует стать хирургом. Младшей Антонине — всего три года. Семья вовлечена в жизнь предприятия и территории, принимая участие в различных программах и семейных конкурсах. Супруги отметили важность материальной поддержки завода на каждого ребенка, которая ежегодно служит серьёзным подспорьем для многодетной семьи.
У инженера-энергетика химического цеха Павла Бугая и его супруги Татьяны — трое сыновей, все активно занимаются спортом, изучают языки. За хорошую учёбу ребят, рассказала Татьяна, предприятие премирует в рамках своей программы «Портфель пятерок». Семья Бугай — победители фестиваля родительских инициатив проекта «Школа Росатома» 2026 года в номинации «Образ будущего страны», направленного на развитие партнёрских отношений внутри каждой семьи и детско-родительского сообщества.
«Первоочередная для нас задача — обеспечить сотрудникам все условия для профессионального роста и комфортной жизни. Все семьи работников ЭХЗ окружены вниманием и заботой. Наша кадровая служба на постоянной связи с ними, мы всегда в курсе их дел, всегда готовы поддержать. Молодых специалистов с первого дня сопровождает опытный наставник. Он курирует и направляет их для скорейшего карьерного роста», — отметил генеральный директор АО «ПО “Электрохимический завод” Сергей Филимонов.