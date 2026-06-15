Лавров: Путин и Лукашенко регулярно сверяют часы

«Мы только что завершили беседу продолжительную у президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Он уделил много времени обсуждению текущей ситуации в Союзном государстве, планов много, они все устойчиво реализуются, позволяя достигать задач, поставленных президентами Путиным и Лукашенко, которые регулярно между собой сверяют часы и намечают конкретное направление дальнейшего развития», — сказал Лавров.