Лавров: Путин и Лукашенко регулярно сверяют часы

«Мы только что завершили беседу продолжительную у президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко. Он уделил много времени обсуждению текущей ситуации в Союзном государстве, планов много, они все устойчиво реализуются, позволяя достигать задач, поставленных президентами Путиным и Лукашенко, которые регулярно между собой сверяют часы и намечают конкретное направление дальнейшего развития», — сказал Лавров.
Глава МИД РФ также рассказал, что обсудил с белорусским лидером и предстоящие «союзные мероприятия».
«Говорили о тех мероприятиях, которые предстоят уже в этом месяце. Будет и Международный культурный форум, будет и форум в Бресте, посвященный началу Великой Отечественной войны. На полях этого форума состоится заседание Парламентского собрания России и Беларуси», — сказал Лавров.
Он также сообщил, что в ближайшее время состоится встреча руководителей правительств Беларуси и России.
«В ближайшие дни — очередная встреча наших премьер-министров», — сообщил Лавров.
По его словам, интенсивность контактов Минска и Москвы, как известно, высокая, что идет на пользу не только руководству стран, но и обычным гражданам.
«Это идет на пользу не только, по определению, на уровне руководства наших стран, дальнейших путей развития Союзного государства, но, конечно, идет на пользу простому, нормальному человеческому общению, а это самый важный, самый прочный фундамент наших братских отношений», — подчеркнул глава МИД России.