Что пишут зарубежные СМИ о предварительном соглашении между США и Ираном

В воскресенье стало известно, что Тегеран и Вашингтон завершили работу над текстом меморандума о взаимопонимании, который состоит из 14 пунктов. В нем отмечается, что после подписания документа 19 июня военные операции на всех фронтах, включая Ливан, прекратятся; с Ирана будет снята морская блокада, а Ормузский пролив будет открыт для судоходства.
Полный текст меморандума будет опубликован после подписания. Тогда же Тегеран и Вашингтон начнут двухмесячные переговоры по оставшимся самым спорным вопросам. Но в случае невыполнения сторонами условий меморандума переговоры по итоговому соглашению будут отложены до тех пор, пока каждая из сторон не выполнит свои обязательства.
Le Monde
В свой 80-й день рождения Дональд Трамп вздохнул с облегчением: с Ираном утвержден меморандум о взаимопонимании. Текст, с трудом согласованный после нескольких недель, устанавливает принципы прекращения войны в преддверии нового 60-дневного дипломатического этапа, направленного на решение самых сложных вопросов.
Axios
Соглашение может вновь открыть Ормузский пролив, ослабить давление на мировые энергетические рынки и открыть «окно» для переговоров по ядерной программе Ирана.
CNN
Дипломатический прорыв — США и Иран заявляют, что достигли соглашения, которое вступит в силу в пятницу.
The Guardian
Содержание соглашения, которое последовало за неделями напряженных переговоров и периодическими угрозами Трампа о новых военных действиях в отношении Ирана, остается неясным. Нетаньяху считает, что на американских переговорщиков оказал влияние Катар. Доха, опасаясь Ирана, продвигала позиции, которые увеличили разрыв между Тель-Авивом и Вашингтоном.
CBS News
Вопрос, который якобы спровоцировал войну — сообщения о прогрессе Ирана в создании ядерного оружия, — станет предметом 60-дневных технических переговоров. Судьба ядерной программы Ирана будет самым тщательно изучаемым аспектом из всего, что выйдет из переговоров.
France 24
Но международное сообщество встретило объявление о сделке с облегчением и надеждой на окончательное прекращение конфликта.
Bloomberg
США и Иран по-прежнему не доверяют друг другу, и остаются серьезные сомнения в их способности достичь более широкого соглашения. Еще одним осложнением является Израиль. К тому же Трамп может столкнуться с серьезным противодействием со стороны американских «ястребов» дома.
Maariv
The New York Times
Сделка — катастрофа с точки зрения Израиля. Это один из самых шокирующих провалов израильской внешней политики и политики безопасности.
Xinhua («Синьхуа»)
После подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном начинается самая сложная часть. История показывает — достичь соглашения часто легче, чем его реализовать. Сможет ли этот прорыв привести к прочному урегулированию, будет зависеть от готовности обеих сторон продолжать диалог, управлять разногласиями и искать точки соприкосновения в ближайшие месяцы.
Sky News
Меморандум о взаимопонимании выглядит довольно серьезным переплетом для президента США, который отчаянно хочет положить конец этой войне. Иранцы почувствуют, что у них есть преимущество в том, что будет дальше.