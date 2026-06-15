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Что пишут зарубежные СМИ о предварительном соглашении между США и Ираном

В воскресенье, 14 июня, официальные лица США и Ирана подтвердили согласование меморандума о взаимопонимании, который стороны планируют подписать в пятницу, 19 июня, в Швейцарии. Мировые СМИ уделяют особое внимание этому документу, который может привести к окончанию войны на Ближнем Востоке и стабилизации мировых энергетических рынков.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В воскресенье стало известно, что Тегеран и Вашингтон завершили работу над текстом меморандума о взаимопонимании, который состоит из 14 пунктов. В нем отмечается, что после подписания документа 19 июня военные операции на всех фронтах, включая Ливан, прекратятся; с Ирана будет снята морская блокада, а Ормузский пролив будет открыт для судоходства.

Полный текст меморандума будет опубликован после подписания. Тогда же Тегеран и Вашингтон начнут двухмесячные переговоры по оставшимся самым спорным вопросам. Но в случае невыполнения сторонами условий меморандума переговоры по итоговому соглашению будут отложены до тех пор, пока каждая из сторон не выполнит свои обязательства.

Le Monde

В свой 80-й день рождения Дональд Трамп вздохнул с облегчением: с Ираном утвержден меморандум о взаимопонимании. Текст, с трудом согласованный после нескольких недель, устанавливает принципы прекращения войны в преддверии нового 60-дневного дипломатического этапа, направленного на решение самых сложных вопросов.

Axios

Соглашение может вновь открыть Ормузский пролив, ослабить давление на мировые энергетические рынки и открыть «окно» для переговоров по ядерной программе Ирана.

Меморандум о взаимопонимании — крупнейший дипломатический прорыв в войне, который позволит выиграть время для переговоров по нерешенным ядерным вопросам.

CNN

Дипломатический прорыв — США и Иран заявляют, что достигли соглашения, которое вступит в силу в пятницу.

Но различные версии содержания соглашения подчеркивают значительный разрыв в том, как США и Иран описывают то, что должно произойти, прежде чем начнется следующий раунд переговоров.

The Guardian

Содержание соглашения, которое последовало за неделями напряженных переговоров и периодическими угрозами Трампа о новых военных действиях в отношении Ирана, остается неясным. Нетаньяху считает, что на американских переговорщиков оказал влияние Катар. Доха, опасаясь Ирана, продвигала позиции, которые увеличили разрыв между Тель-Авивом и Вашингтоном.

CBS News

Меморандум о взаимопонимании — нечто большее, чем просто прекращение огня, но меньшее, чем полноценное мирное соглашение.

Вопрос, который якобы спровоцировал войну — сообщения о прогрессе Ирана в создании ядерного оружия, — станет предметом 60-дневных технических переговоров. Судьба ядерной программы Ирана будет самым тщательно изучаемым аспектом из всего, что выйдет из переговоров.

France 24

Соглашение стало победой Ирана, которую Трамп был вынужден признать.

Но международное сообщество встретило объявление о сделке с облегчением и надеждой на окончательное прекращение конфликта.

Bloomberg

США и Иран по-прежнему не доверяют друг другу, и остаются серьезные сомнения в их способности достичь более широкого соглашения. Еще одним осложнением является Израиль. К тому же Трамп может столкнуться с серьезным противодействием со стороны американских «ястребов» дома.

Объявленное соглашение между США и Ираном может оказаться лишь временной передышкой.

Maariv

​​​​​​​Это колоссальный провал для Израиля. Полный коллапс. Иран неоспоримо стал главным победителем.

The New York Times

Сделка — катастрофа с точки зрения Израиля. Это один из самых шокирующих провалов израильской внешней политики и политики безопасности.

Представители всего политического спектра Израиля заявили, что соглашение оставляет без внимания фундаментальные угрозы безопасности, исходящие от Ирана.

Xinhua («Синьхуа»)

После подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном начинается самая сложная часть. История показывает — достичь соглашения часто легче, чем его реализовать. Сможет ли этот прорыв привести к прочному урегулированию, будет зависеть от готовности обеих сторон продолжать диалог, управлять разногласиями и искать точки соприкосновения в ближайшие месяцы.

Sky News

Меморандум о взаимопонимании выглядит довольно серьезным переплетом для президента США, который отчаянно хочет положить конец этой войне. Иранцы почувствуют, что у них есть преимущество в том, что будет дальше.

Прогресс достигнут, сделка — абсолютно нет. Это, по Черчиллю, «конец начала».
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