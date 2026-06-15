Что пишут зарубежные СМИ о предварительном соглашении между США и Ираном

В воскресенье стало известно, что Тегеран и Вашингтон завершили работу над текстом меморандума о взаимопонимании, который состоит из 14 пунктов. В нем отмечается, что после подписания документа 19 июня военные операции на всех фронтах, включая Ливан, прекратятся; с Ирана будет снята морская блокада, а Ормузский пролив будет открыт для судоходства.