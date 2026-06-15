Минобороны РФ и Беларуси запустили поезд-музей

Уточняется, что акция с использованием агитпоезда будет проводиться в течение недели совместно с МО Беларуси и РЖД.
«В период с 15 по 22 июня 2026 года министерство обороны Российской Федерации совместно с министерством обороны Республики Беларусь и ОАО “Российские железные дороги” проводит агитационно-пропагандистскую акцию “Единство в памяти. Сила в подвиге!”, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что акция приурочена к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Перед торжественным отправлением состава 103-летний ветеран войны Кирилл Семенов передал послание от российских ветеранов своим боевым товарищам из Беларуси, а также послания к будущему поколению народов двух стран.
Обращения заложены в особых капсулах и будут размещены в Брестской крепости-герое, Белорусском государственном музее Великой Отечественной войны и музее славы Могилевщины. Капсулы торжественно вскроют в день 100-летия Великой Победы — 9 мая 2045 года.
Маршрут следования
19 июня в Бресте состоится торжественный ритуал передачи частицы Вечного огня. А 22 июня в главном храме ВС России от священного огня Брестского мемориала в рамках акции «Свеча памяти» будут зажжены лампады и совершена божественная литургия в память о жертвах Великой Отечественной войны.
По маршруту следования агитпоезда в городах-героях Смоленске и Туле, городах воинской славы Ржеве и Вязьме, а также в Орше и Барановичах пройдут массовые патриотические акции с участием ветеранов, военнослужащих и подрастающего поколения.
Экспозиция
В Минобороны РФ уточнили, что в составе поезда семь тематических вагонов, отражающих борьбу с фашизмом в годы Великой Отечественной войны от ее начала до победного завершения. Часть экспозиции, на основе материалов ведущих музеев МО России и рассекреченных архивных документов, посвящена белорусскому партизанскому движению.
Кроме того, на двух железнодорожных платформах представлены танк Т-34, боевая машина БМ-13,122-миллиметровая гаубица М-30. А в тематических вагонах с терминалами музея «Дорога памяти» посетители смогут найти информацию о своих родственниках-фронтовиках.