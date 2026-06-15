Минобороны РФ и Беларуси запустили поезд-музей

В Минобороны РФ уточнили, что в составе поезда семь тематических вагонов, отражающих борьбу с фашизмом в годы Великой Отечественной войны от ее начала до победного завершения. Часть экспозиции, на основе материалов ведущих музеев МО России и рассекреченных архивных документов, посвящена белорусскому партизанскому движению.