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Минобороны РФ и Беларуси запустили поезд-музей

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Агитационно-пропагандистский поезд Минобороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге!» отправился из Москвы в Беларусь, сообщили в российском оборонном ведомстве.

Источник: Sputnik.by

Уточняется, что акция с использованием агитпоезда будет проводиться в течение недели совместно с МО Беларуси и РЖД.

«В период с 15 по 22 июня 2026 года министерство обороны Российской Федерации совместно с министерством обороны Республики Беларусь и ОАО “Российские железные дороги” проводит агитационно-пропагандистскую акцию “Единство в памяти. Сила в подвиге!”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что акция приурочена к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Перед торжественным отправлением состава 103-летний ветеран войны Кирилл Семенов передал послание от российских ветеранов своим боевым товарищам из Беларуси, а также послания к будущему поколению народов двух стран.

Обращения заложены в особых капсулах и будут размещены в Брестской крепости-герое, Белорусском государственном музее Великой Отечественной войны и музее славы Могилевщины. Капсулы торжественно вскроют в день 100-летия Великой Победы — 9 мая 2045 года.

Маршрут следования

19 июня в Бресте состоится торжественный ритуал передачи частицы Вечного огня. А 22 июня в главном храме ВС России от священного огня Брестского мемориала в рамках акции «Свеча памяти» будут зажжены лампады и совершена божественная литургия в память о жертвах Великой Отечественной войны.

По маршруту следования агитпоезда в городах-героях Смоленске и Туле, городах воинской славы Ржеве и Вязьме, а также в Орше и Барановичах пройдут массовые патриотические акции с участием ветеранов, военнослужащих и подрастающего поколения.

Экспозиция

В Минобороны РФ уточнили, что в составе поезда семь тематических вагонов, отражающих борьбу с фашизмом в годы Великой Отечественной войны от ее начала до победного завершения. Часть экспозиции, на основе материалов ведущих музеев МО России и рассекреченных архивных документов, посвящена белорусскому партизанскому движению.

Кроме того, на двух железнодорожных платформах представлены танк Т-34, боевая машина БМ-13,122-миллиметровая гаубица М-30. А в тематических вагонах с терминалами музея «Дорога памяти» посетители смогут найти информацию о своих родственниках-фронтовиках.

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