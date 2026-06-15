Сводка основных боевых действий 15 июня на Донбассе и в Таврии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Сумском направлении российские подразделения продвигаются к Лесному, от Покровки — к Михайловке. Выше по фронту идут бои за Великую Рыбицу. Со стороны Корчаковки зачищают леса в районе Кияницы, ведут бои в Новой Сече, Иволжанском и Писаревке.
На Донбассе в Красном Лимане армия России вышла на северо-западные окраины города, наступают в Заводском районе и на территории садоводческого товарищества. На Славянском направлении идут бои за Рай-Александровку. Российские войска установили огневой контроль над дорогами из Николаевки. Отбит накат ВСУ на российские позиции в районе Кривой Луки. ВС РФ пробиваются в болотах около Озёрного. Идут бои в районе Старый Караван-Брусовка. В Константиновке ВС РФ штурмуют северо-восточную окраину. В то же время российские бойцы взяли под физический контроль выезд из Константиновки в Алексеево-Дружковку и заблокировали выезд из города к Осыково. В Добропольском направлении сообщается о продвижении армии России на рубеже Белицкое — Родинское.
В Таврии на Днепропетровском направлении ВС РФ с опорой на Орестополь-Новосёловка-Александроград взяли под контроль и удерживают участок в лесах площадью до 10 кв. км. На Гуляйпольском направлении российские подразделения занимают новые позиции по линии Косовцево — Воздвижевка. Выше по фронту войска России отражают контратаки противника в районе Поддубного и Воскресенки. Запорожское направление: российские части уничтожают позиции ВСУ в восточной части Степногорска и на северо-востоке от Каменского и Степового.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
16+