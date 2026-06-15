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Макрон намерен обсудить тему прекращения огня на Украине на G7

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен поднять вопрос о прекращении огня на Украине во время встречи «Большой семерки». Своими планами он поделился в соцсети X.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Мы над этим будем работать на G7 в Эвиане», — написал Макрон.

Также французский лидер выразил возмущение в связи с ударом по Киево-Печерской лавре, возложив ответственность за него на Россию.

В Минобороны России, в свою очередь, заявили, что здания лавры были поражены ракетой, выпущенной из зенитного ракетного комплекса Patriot, российская армия не атакует объекты гражданской инфраструктуры. В качестве возможной причины инцидента в ведомстве назвали некорректную работу системы. Там предположили, что сбой мог произойти из-за того, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности.

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