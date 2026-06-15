Макрон намерен обсудить тему прекращения огня на Украине на G7

В Минобороны России, в свою очередь, заявили, что здания лавры были поражены ракетой, выпущенной из зенитного ракетного комплекса Patriot, российская армия не атакует объекты гражданской инфраструктуры. В качестве возможной причины инцидента в ведомстве назвали некорректную работу системы. Там предположили, что сбой мог произойти из-за того, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности.