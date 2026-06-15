Что определит мировую повестку 15—21 июня: прогноз эксперта

США: день рождения Трампа и подготовка к переговорам
По мнению Ивана Пятибратова, на этой неделе в центре всех новостей находится непосредственно Дональд Трамп. В США будут обсуждать, как Трамп отпраздновал свой день рождения, в том числе бои UFC, которые прошли в ночь с 14 на 15 июня в Белом доме. Турнир UFC Freedom 250 был приурочен к 250-летию независимости США и 80-му дню рождения американского лидера.
Всю неделю будут разбирать, сколько денег на это было потрачено, сколько денег на этом заработал лично Трамп и его семья. Напомню, они являются инвесторами UFC, а Дайна Уайт [глава UFC] — важный друг и товарищ Дональда Трампа уже много лет. Интересно будет наблюдать за рейтингами Трампа на этом фоне.
По мнению эксперта, организация турнира UFC в Белом доме была для Дональда Трампа инструментом внутриполитического позиционирования. Целью являлось восстановление образа «сильного лидера», который раньше помогал формировать высокие рейтинги, но был в значительной степени утрачен.
Что касается американской внутриполитической повестки, то можно ожидать массовых выступлений, подобных No kings.
Еще накануне соревнований в Белом доме активисты правозащитной организации Public Integrity Project обратились в суд с требованием отмены турнира UFC, назвав соревнования «глубоко коррумпированными».
Перерастет ли недовольство американцев в массовые протесты — покажет время. При этом нельзя уменьшать влияние на внутриполитическую повестку в США предстоящих переговоров с Ираном в Швейцарии.
Ближний Восток: сделка США с Ираном
Главной новостью ближневосточного трека Иван Пятибратов назвал заявление о подписании меморандума о прекращении боевых действий между США и Ираном, которое запланировано на 19 июня. Эксперт обратил внимание, что мирное соглашение подразумевает завершение боевых действий в том числе между Израилем и Ливаном, но Израиль уже заявил, что не прекратит боевые действия в Ливане.
Если Израиль вдруг совершит какие-то провокации, или если «Хезболла» продолжит бить по территории Израиля, то все может быть сорвано. Этого не хотят ни в Иране, ни в Америке — там уже не против заключить перемирие, но, тем не менее, не все от них зависит.
Эксперт также обращает внимание, что стороны еще не пришли к обоюдному согласию по ряду пунктов соглашения, в том числе по ядерной программе Тегерана, санкциям и разблокировке иранских активов.
За эту неделю многое может измениться: и на поле боя, и вообще в отношениях между странами.
Запланированная на 19 июня встреча в Швейцарии окажет колоссальное влияние не только на повестку Ближнего Востока, но и других стран, резюмирует эксперт.
Европа: саммит Большой семерки
Саммит G7, по мнению Пятибратова, изначально лишен высоких ожиданий. Формат участия Трампа в саммите в очередной раз продемонстрирует отношение США к Европе. В этом смысле будет важно, сколько времени Трамп проведет на мероприятии и какие встречи сочтет достойными своего внимания.
В целом ситуация очень напряженная. Трамп очень недоволен европейцами из-за того, как они себя вели во время американо-иранского конфликта, и тем, что они не поддержали США. В этом контексте я бы не ожидал каких-то мягких и добрых слов со стороны Дональда Трампа.
Эксперт допустил, что европейцы тоже могут позволить себе достаточно жесткие высказывания по отношению к США и к американской политике. При этом главной интригой остается участие Трампа в саммите.
Азия: отношения Китай — Тайвань, ожидания сделки на Ближнем Востоке
Эксперт выделяет в качестве главного фактора региональной нестабильности тайваньский вопрос. Конфликт интересов между КНР и администрацией Тайваня выходит на передний план азиатской повестки — в публичном поле это проявляется в транслируемых позициях Тайваня на фоне активного передвижения китайского флота в районе Тайваня.
В июне Китай начал специальную морскую операцию у берегов Тайваня, заявив, что это «необходимая ответная мера» на действия Японии и Филиппин. Ранее эти две страны запустили переговоры о «разграничении морских акваторий» к востоку от Тайваня. В ответ Тайвань провел испытательные пуски ракет в направлении Китая. Отмечалось, что Тайбэй получил мобильную установку для запуска от США.
Все это происходит уже пару недель, как минимум, но едва ли это обострение отношений может перерасти в военный конфликт.
Перспектива разрешения конфликта на Ближнем Востоке на этой неделе также важна для Азии. Пятибратов обращает внимание, что после заявления Трампа о переговорах с Ираном, азиатские рынки стали расти. При этом эйфория, наблюдаемая сейчас на топливных рынках, спровоцирована конкретными информационными поводами, но такое состояние неустойчиво и в любой момент может смениться спадом, уверен эксперт.
В Азии очень ждут разрешения конфликта на Ближнем Востоке, так как он оказывает большое влияние на регион в целом, в частности, на энергетические рынки. Здесь с тревогой ждут, чем же все закончится.
Таким образом, ближневосточный конфликт остается центральным фокусом глобального внимания. Именно динамика его развития на предстоящей неделе станет ключевым фактором, определяющим международную обстановку в целом.