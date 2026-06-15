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Что определит мировую повестку 15—21 июня: прогноз эксперта

Мировую повестку третьей недели июня во многом будет определять американский лидер Дональд Трамп и его заявления. Главным мероприятием могут стать запланированные на 19 июня в Швейцарии переговоры между США и Ираном. Заявление Трампа о соглашении с Ираном уже сместило ракурс с саммита G7, который начал свою работу во французском Эвиан-ле-Бене в понедельник. О ключевых событиях недели Новостям Mail подробнее рассказал доцент Финансового университета Иван Пятибратов.

Авторы и эксперты
Диана Потапова
Автор Новости Mail

США: день рождения Трампа и подготовка к переговорам

Источник: Reuters

По мнению Ивана Пятибратова, на этой неделе в центре всех новостей находится непосредственно Дональд Трамп. В США будут обсуждать, как Трамп отпраздновал свой день рождения, в том числе бои UFC, которые прошли в ночь с 14 на 15 июня в Белом доме. Турнир UFC Freedom 250 был приурочен к 250-летию независимости США и 80-му дню рождения американского лидера.

Всю неделю будут разбирать, сколько денег на это было потрачено, сколько денег на этом заработал лично Трамп и его семья. Напомню, они являются инвесторами UFC, а Дайна Уайт [глава UFC] — важный друг и товарищ Дональда Трампа уже много лет. Интересно будет наблюдать за рейтингами Трампа на этом фоне.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

По мнению эксперта, организация турнира UFC в Белом доме была для Дональда Трампа инструментом внутриполитического позиционирования. Целью являлось восстановление образа «сильного лидера», который раньше помогал формировать высокие рейтинги, но был в значительной степени утрачен.

Что касается американской внутриполитической повестки, то можно ожидать массовых выступлений, подобных No kings.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Еще накануне соревнований в Белом доме активисты правозащитной организации Public Integrity Project обратились в суд с требованием отмены турнира UFC, назвав соревнования «глубоко коррумпированными».

Перерастет ли недовольство американцев в массовые протесты — покажет время. При этом нельзя уменьшать влияние на внутриполитическую повестку в США предстоящих переговоров с Ираном в Швейцарии.

Ближний Восток: сделка США с Ираном

Источник: Reuters

Главной новостью ближневосточного трека Иван Пятибратов назвал заявление о подписании меморандума о прекращении боевых действий между США и Ираном, которое запланировано на 19 июня. Эксперт обратил внимание, что мирное соглашение подразумевает завершение боевых действий в том числе между Израилем и Ливаном, но Израиль уже заявил, что не прекратит боевые действия в Ливане.

Если Израиль вдруг совершит какие-то провокации, или если «Хезболла» продолжит бить по территории Израиля, то все может быть сорвано. Этого не хотят ни в Иране, ни в Америке — там уже не против заключить перемирие, но, тем не менее, не все от них зависит.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Эксперт также обращает внимание, что стороны еще не пришли к обоюдному согласию по ряду пунктов соглашения, в том числе по ядерной программе Тегерана, санкциям и разблокировке иранских активов.

За эту неделю многое может измениться: и на поле боя, и вообще в отношениях между странами.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Запланированная на 19 июня встреча в Швейцарии окажет колоссальное влияние не только на повестку Ближнего Востока, но и других стран, резюмирует эксперт.

Европа: саммит Большой семерки

Источник: Reuters

Саммит G7, по мнению Пятибратова, изначально лишен высоких ожиданий. Формат участия Трампа в саммите в очередной раз продемонстрирует отношение США к Европе. В этом смысле будет важно, сколько времени Трамп проведет на мероприятии и какие встречи сочтет достойными своего внимания.

В целом ситуация очень напряженная. Трамп очень недоволен европейцами из-за того, как они себя вели во время американо-иранского конфликта, и тем, что они не поддержали США. В этом контексте я бы не ожидал каких-то мягких и добрых слов со стороны Дональда Трампа.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Эксперт допустил, что европейцы тоже могут позволить себе достаточно жесткие высказывания по отношению к США и к американской политике. При этом главной интригой остается участие Трампа в саммите.

Азия: отношения Китай — Тайвань, ожидания сделки на Ближнем Востоке

Источник: Reuters

Эксперт выделяет в качестве главного фактора региональной нестабильности тайваньский вопрос. Конфликт интересов между КНР и администрацией Тайваня выходит на передний план азиатской повестки — в публичном поле это проявляется в транслируемых позициях Тайваня на фоне активного передвижения китайского флота в районе Тайваня.

В июне Китай начал специальную морскую операцию у берегов Тайваня, заявив, что это «необходимая ответная мера» на действия Японии и Филиппин. Ранее эти две страны запустили переговоры о «разграничении морских акваторий» к востоку от Тайваня. В ответ Тайвань провел испытательные пуски ракет в направлении Китая. Отмечалось, что Тайбэй получил мобильную установку для запуска от США.

Все это происходит уже пару недель, как минимум, но едва ли это обострение отношений может перерасти в военный конфликт.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Перспектива разрешения конфликта на Ближнем Востоке на этой неделе также важна для Азии. Пятибратов обращает внимание, что после заявления Трампа о переговорах с Ираном, азиатские рынки стали расти. При этом эйфория, наблюдаемая сейчас на топливных рынках, спровоцирована конкретными информационными поводами, но такое состояние неустойчиво и в любой момент может смениться спадом, уверен эксперт.

В Азии очень ждут разрешения конфликта на Ближнем Востоке, так как он оказывает большое влияние на регион в целом, в частности, на энергетические рынки. Здесь с тревогой ждут, чем же все закончится.

Иван Пятибратов
доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации

Таким образом, ближневосточный конфликт остается центральным фокусом глобального внимания. Именно динамика его развития на предстоящей неделе станет ключевым фактором, определяющим международную обстановку в целом.

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