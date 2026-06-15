Что определит мировую повестку 15—21 июня: прогноз эксперта

Если Израиль вдруг совершит какие-то провокации, или если «Хезболла» продолжит бить по территории Израиля, то все может быть сорвано. Этого не хотят ни в Иране, ни в Америке — там уже не против заключить перемирие, но, тем не менее, не все от них зависит.