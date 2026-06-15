Пассажиры рейса Москва — Волгоград застряли в Саратове из-за плана «Ковер»

Вынужденную посадку совершил минувшей ночью самолет, направлявшийся из Москвы в Волгоград. Его пассажиры пока остаются в Саратове.
Как сообщает saratov.aif.ru, вылет самолета Sukhoi Superjet 100 рейса FV-6421 из столицы задержался на пару часов — он отправился в рейс в 22:15. Но, когда воздушное судно было уже в пути, приостановила работу воздушная гавань Волгограда.
Из-за введенных ограничений в аэропорту Сталинград самолет перенаправили в Саратов. По данным пресс-службы аэропорта Гагарин, пассажиров обеспечили всем необходимым и разместили в гостинице. Вылет в Волгоград запланирован на 14.30.
В Южной транспортной прокуратуре подтверждают, что соблюдение прав пассажиров контролируется сотрудниками надзорного ведомства. В случае необходимости они могут обратиться к дежурному прокурору ЮТУ: 8−919−899−87−33.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области возникли пожары после налета дронов.