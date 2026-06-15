Пассажиры рейса Москва — Волгоград застряли в Саратове из-за плана «Ковер»

Как сообщает saratov.aif.ru, вылет самолета Sukhoi Superjet 100 рейса FV-6421 из столицы задержался на пару часов — он отправился в рейс в 22:15. Но, когда воздушное судно было уже в пути, приостановила работу воздушная гавань Волгограда.