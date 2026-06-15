Минобороны: по Киево-Печерской лавре ударили ракетой американского ЗРК Patriot

В ночь на 15 июня ВС РФ нанесли массированный удар по Украине. Российские военные поразили инфраструктуру по производству, хранению и доставке БПЛА, а также военные аэродромы в разных городах республики. После атаки президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в ударе по Киево-Печерской лавре. В Минобороны РФ сообщили, что пожар в храмовом комплексе был вызван некорректной работой находящегося на вооружении у ВСУ комплекса Patriot.
Удар по Киево-Печерской лавре в Киеве был нанесен ракетой американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ночь на 15 июня в храмовом комплексе начался пожар. Как уточнил мэр Киева Виталий Кличко, возгорание произошло на крыше Успенского собора. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ якобы атаковали Киево-Печерскую лавру. В российском министерстве обороны эти обвинения опровергли. Там подчеркнули, что российская армия не наносит и не планирует наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры.
«~По подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot~. Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности», — отметили в российском военном ведомстве.
Член комитета по обороне Госдумы Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru» также подчеркнул, что российские военные «ни в коем случае не стали бы бить по лавре».
«~Это табу для нас. Это одна из наших святынь, идущая с Киевской Руси. Это не надо забывать~», — пояснил парламентарий, добавив, что заявление Киева «пахнет провокацией».
Утром 15 июня Зеленский посетил Киево-Печерскую лавру и заявил, что Украина ответит на атаку.
Он также рассказал, что ~14 июня ВСУ получили пакет американских ракет Patriot~, поэтому Киеву якобы «было чем отбивать баллистику».
«Киев в огне и дыму».
В ночь на 15 июня ВС РФ нанесли массированный удар по Украине. Серия мощных взрывов произошла в Киеве, Харькове, Одессе и Николаеве.
«Киев в огне и дыму: ударили более 25 баллистических ракет и не менее 7 “Цирконов”. Также по одной баллистической ракете прилетело в Днепропетровск и Харьков. ️Было использовано около 480 ударных дронов и примерно 28 крылатых ракет Х-101», — писал Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Командование воздушных сил ВСУ заявляло, что всего ночью по Украине было выпущено 70 ракет различных типов и 611 беспилотников.
Как сообщили в Минобороны РФ, ~в ответ на террористические акты киевского режима был нанесен массированный удар.~ По данным ведомства, российские военные смогли поразить АО «Киевский завод “Радар”, ООО “Беспилотные технологии”, АО “Завод Маяк”, “Киевский государственный завод “Буревестник”, ООО “Укр Армо Тех”, “Киевский агрегатный завод” и “Авиаремонтный завод № 410 гражданской авиации”, “Киевский инновационный терминал “Новая почта”. Все эти киевские предприятия также или иначе связаны с производством, хранением или доставкой БПЛА. Кроме того, целями удара стали ЧАО “Днепровский завод электромеханического оборудования” и предприятия “Гринхаус Солюшн” и ООО “ДТ-1 групп” в Харькове.
«Кроме того, ~нанесено поражение военным аэродромам Васильков, Умань, Черкассы и Красная Слободка, а также территориальным центрам комплектования в городе Киеве~. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — добавили в ведомстве.