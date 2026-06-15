Минобороны: по Киево-Печерской лавре ударили ракетой американского ЗРК Patriot

Как сообщили в Минобороны РФ, ~в ответ на террористические акты киевского режима был нанесен массированный удар.~ По данным ведомства, российские военные смогли поразить АО «Киевский завод “Радар”, ООО “Беспилотные технологии”, АО “Завод Маяк”, “Киевский государственный завод “Буревестник”, ООО “Укр Армо Тех”, “Киевский агрегатный завод” и “Авиаремонтный завод № 410 гражданской авиации”, “Киевский инновационный терминал “Новая почта”. Все эти киевские предприятия также или иначе связаны с производством, хранением или доставкой БПЛА. Кроме того, целями удара стали ЧАО “Днепровский завод электромеханического оборудования” и предприятия “Гринхаус Солюшн” и ООО “ДТ-1 групп” в Харькове.