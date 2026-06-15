СМИ: Трамп назвал Нетаньяху «очень сложным парнем», который должен быть благодарен США

Этот инцидент, по словам Трампа, задержал достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Трамп назвал Нетаньяху проблематичным человеком и заявил, что Израиль должен благодарить США за переговоры о мирном соглашении, удерживающем Иран от получения ядерного оружия, передает индийский канал NDTV.
Он [Нетаньяху] очень трудный парень. И, честно говоря, он должен быть нам очень благодарен за то, что мы это сделали [достигли с Ираном предварительного соглашения]. Потому что, если бы у Ирана было ядерное оружие, Израиль не продержался бы и двух часов.
При этом нынешнее руководство Ирана, включая нового верховного лидера аятоллу Моджтабу Хаменеи, Трамп назвал прагматиками. Это, согласно NDTV, сильно контрастирует с тем, что он говорил об иранском режиме до начала войны 28 февраля.
При этом американский канал CNN сообщает, что Нетаньяху в частном порядке обвинил зятя Трампа Джареда Кушнера и спецпосланника Стива Уиткоффа в том, что они «вбили клин» между ним и Трампом.
Политический журналист Инон Магаль, который утверждал, что он выступает «каналом» для передачи сообщений от Нетаньяху, заявил, что Катар купил их [Кушнера и Уиткоффа] за большие деньги«, и обвинил в том, что они “продали своих братьев в Израиле”. Более того, Магаль назвал Трампа “неудачником”, а вице-президента США Джей Ди Вэнса — “подонком”. “Мы остались одни”, — заключил он.
CNN подчеркивает, что такая враждебность по отношению к Трампу резко контрастирует с похвалами, которые ему расточали в Израиле в начале войны с Ираном, когда Трамп и Нетаньяху выступали единым фронтом.