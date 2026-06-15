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СМИ: Трамп назвал Нетаньяху «очень сложным парнем», который должен быть благодарен США

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху едва не «сорвал» мирное соглашение с Ираном, нанеся авиаудар по столице Ливана Бейруту.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Этот инцидент, по словам Трампа, задержал достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Трамп назвал Нетаньяху проблематичным человеком и заявил, что Израиль должен благодарить США за переговоры о мирном соглашении, удерживающем Иран от получения ядерного оружия, передает индийский канал NDTV.

Он [Нетаньяху] очень трудный парень. И, честно говоря, он должен быть нам очень благодарен за то, что мы это сделали [достигли с Ираном предварительного соглашения]. Потому что, если бы у Ирана было ядерное оружие, Израиль не продержался бы и двух часов.

Дональд Трамп
президент США

При этом нынешнее руководство Ирана, включая нового верховного лидера аятоллу Моджтабу Хаменеи, Трамп назвал прагматиками. Это, согласно NDTV, сильно контрастирует с тем, что он говорил об иранском режиме до начала войны 28 февраля.

При этом американский канал CNN сообщает, что Нетаньяху в частном порядке обвинил зятя Трампа Джареда Кушнера и спецпосланника Стива Уиткоффа в том, что они «вбили клин» между ним и Трампом.

Нетаньяху считает, что на них повлиял Катар, который, опасаясь Ирана, продвигал позиции, увеличившиеся разрыв между Тель-Авивом и Вашингтоном.

Политический журналист Инон Магаль, который утверждал, что он выступает «каналом» для передачи сообщений от Нетаньяху, заявил, что Катар купил их [Кушнера и Уиткоффа] за большие деньги«, и обвинил в том, что они “продали своих братьев в Израиле”. Более того, Магаль назвал Трампа “неудачником”, а вице-президента США Джей Ди Вэнса — “подонком”. “Мы остались одни”, — заключил он.

В связи с этим политический аналитик Амит Сигал процитировал Генри Киссинджера, который когда-то сказал, что «быть врагом Америки опасно, но быть ее другом смертельно опасно».

CNN подчеркивает, что такая враждебность по отношению к Трампу резко контрастирует с похвалами, которые ему расточали в Израиле в начале войны с Ираном, когда Трамп и Нетаньяху выступали единым фронтом.

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