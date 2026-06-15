СМИ: Трамп назвал Нетаньяху «очень сложным парнем», который должен быть благодарен США

Он [Нетаньяху] очень трудный парень. И, честно говоря, он должен быть нам очень благодарен за то, что мы это сделали [достигли с Ираном предварительного соглашения]. Потому что, если бы у Ирана было ядерное оружие, Израиль не продержался бы и двух часов.