Евгений Люлин: «Следующая парламентская пятилетка не будет простой»

Уже сейчас известно, что депутатам, которые по результатам выборов войдут в региональный парламент, предстоит не только сохранить то, что сделали их предшественники, но и реализовать новые решения. Так, основная деятельность депутатов будет связана с поиском резервов для экономического развития, формированием основ для инвестиционного роста, а также вопросами, связанными с инфраструктурным развитием и защитой населения.