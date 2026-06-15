Лавров оценил способность ЕС помочь в разрешении ситуации на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у него отсутствуют ожидания относительно способности Европы внести полезный вклад, в том числе в урегулирование ситуации на Украине. Соответствующее заявление глава МИД РФ сделал в ходе общения с журналистами.
«У меня нет никаких иллюзий, что Европа в нынешней ее конфигурации может сделать что-либо полезное. То, что они будут стремиться нанести много вреда усилиям по справедливому урегулированию ситуации, у меня сомнений нет», — сказал Лавров.
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