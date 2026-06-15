Лавров предостерег Зеленского от втягивания Белоруссии в конфликт

«Зеленский постоянно говорит, что белорусы планируют напасть на Украину, подзуживает Запад. Мне кажется, он сейчас почувствовал свою полную безнаказанность и хочет воспользоваться моментом конъюнктурным для того, чтобы показать, какой он крутой. Потом он же в разных состояниях высказывает свои цели и оценки. У нас очень четкая позиция, мы прекрасно понимаем тот подход, который президент (Белоруссии Александр — ред.) Лукашенко излагал — Белоруссия наш союзник, но Белоруссия в войне не участвует. Если ее хотят туда втянуть, то на это Александр Григорьевич (Лукашенко — ред.) тоже уже отвечал: мало не покажется», — сказал Лавров журналистам.