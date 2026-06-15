ЕС ввел санкции против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона

Сообщается, что владыка Тихон якобы участвует в продвижении российской пропаганды, распространяет «прокремлевскую дезинформацию», отрицает суверенитет Украины, манипулирует и подрывает демократию. Также ему ставят в вину поддержку СВО и сбор средств для российских войск.
Также новые санкции ЕС касаются генпрокурора РФ Александра Гуцана, юриста, экс-омбудсмена Павла Астахова, военного блогера Кирилла Федорова, блогера и публициста Романа Антоновского, главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской и других. Среди организаций, которые подпали под санкции, компания «Лукойл — Западная Сибирь», Президентский фонд культурных инициатив, Ижевский авиационный завод концерна «Калашникова» и другие.