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ЕС ввел санкции против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости Крым. Евросоюз ввел в отношении России дополнительные санкции. В черный список вошел митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (в миру Георгий Шевкунов). Это указано в соответствующем документе.

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что владыка Тихон якобы участвует в продвижении российской пропаганды, распространяет «прокремлевскую дезинформацию», отрицает суверенитет Украины, манипулирует и подрывает демократию. Также ему ставят в вину поддержку СВО и сбор средств для российских войск.

Также новые санкции ЕС касаются генпрокурора РФ Александра Гуцана, юриста, экс-омбудсмена Павла Астахова, военного блогера Кирилла Федорова, блогера и публициста Романа Антоновского, главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской и других. Среди организаций, которые подпали под санкции, компания «Лукойл — Западная Сибирь», Президентский фонд культурных инициатив, Ижевский авиационный завод концерна «Калашникова» и другие.

Ранее сообщалось, что Евросоюз внес в санкционный список заместителя председателя правительства Крыма Елену Романовскую, председателя Госкомитета молодежной политики Крыма Алексея Зинченко, а также региональное отделение ДОСААФ Севастополя.

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