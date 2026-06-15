Шесть новых фигурантов попали в санкционный список ЕС по Молдавии

Как сообщили в Совете ЕС, эти люди причастны к срыву парламентских выборов, которые прошли в Молдавии в сентябре 2025 года. По данным европейских чиновников, фигуранты координировали схемы подкупа избирателей и занимались организацией кампаний по дезинформации.
Среди тех, на кого теперь распространяются ограничения, названы лидер партии Inima Moldovei Ирина Влах, а также граждане России Антон Трегуб и Антон Усов.
С учетом последнего пополнения общее число фигурантов молдавского санкционного списка ЕС достигло 29 физических и пяти юридических лиц.
Для всех, кто попал под ограничения, предусмотрено замораживание активов. Им также запрещено прямо или косвенно предоставлять средства или экономические ресурсы. Кроме того, физическим лицам из списка закрыт въезд и транзит через территорию любой из стран-членов Евросоюза.