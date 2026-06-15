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Шесть новых фигурантов попали в санкционный список ЕС по Молдавии

Совет Европейского союза в понедельник ввел санкции против шести человек, которых в Брюсселе считают «ответственными за действия, направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитету и независимости Республики Молдова».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В обновленный черный список попали члены структур, которые считаются преемниками запрещенной партии «ШОР», а также ближайшее окружение бизнесмена и политика Илана Шора. Сам Шор уже давно находится под санкциями ЕС.

Как сообщили в Совете ЕС, эти люди причастны к срыву парламентских выборов, которые прошли в Молдавии в сентябре 2025 года. По данным европейских чиновников, фигуранты координировали схемы подкупа избирателей и занимались организацией кампаний по дезинформации.

В коммюнике подчеркивается, что некоторые из этих лиц также имеют связи с организацией «Евразия» — базирующейся в России НПО, которая уже включена в санкционный список Евросоюза.

Среди тех, на кого теперь распространяются ограничения, названы лидер партии Inima Moldovei Ирина Влах, а также граждане России Антон Трегуб и Антон Усов.

С учетом последнего пополнения общее число фигурантов молдавского санкционного списка ЕС достигло 29 физических и пяти юридических лиц.

Для всех, кто попал под ограничения, предусмотрено замораживание активов. Им также запрещено прямо или косвенно предоставлять средства или экономические ресурсы. Кроме того, физическим лицам из списка закрыт въезд и транзит через территорию любой из стран-членов Евросоюза.