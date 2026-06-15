Шесть новых фигурантов попали в санкционный список ЕС по Молдавии

Для всех, кто попал под ограничения, предусмотрено замораживание активов. Им также запрещено прямо или косвенно предоставлять средства или экономические ресурсы. Кроме того, физическим лицам из списка закрыт въезд и транзит через территорию любой из стран-членов Евросоюза.