Глава МИД России Лавров высказался в Минске о выполнении договоренностей Путина и Трампа в Анкоридже

Министр иностранных дел МИД России Сергей Лавров высказался в Минске о выполнении договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже, пишет БелТА.
Так, глава российской дипломатии заявил: в стране рассчитывают, что достигнутые на Аляске договоренности все же будут выполнены.
— Мы до сих пор рассчитываем, что договоренность президентов будет выполнена, — прокомментировал Лавров.
И еще глава МИД РФ сделал акцент на то, что ключевые компоненты в основе договоренностей предложил именно американский президент, а президент России их принял.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко и Дональд Трамп говорили по телефону, пока президент США летел на встречу с Владимиром Путиным на Аляске.
Еще в Минске Лавров признался Лукашенко, почему ему неловко передавать привет от Путина.
И также мы писали, что Александр Лукашенко обсудит важные темы на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Также уже известно, что Лукашенко и Путин встретятся в ближайшее время и намерены обсудить проблемные вопросы.