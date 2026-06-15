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Глава МИД России Лавров высказался в Минске о выполнении договоренностей Путина и Трампа в Анкоридже

Лавров высказался в Минске о выполнении договоренностей в Анкоридже.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел МИД России Сергей Лавров высказался в Минске о выполнении договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже, пишет БелТА.

Так, глава российской дипломатии заявил: в стране рассчитывают, что достигнутые на Аляске договоренности все же будут выполнены.

— Мы до сих пор рассчитываем, что договоренность президентов будет выполнена, — прокомментировал Лавров.

И еще глава МИД РФ сделал акцент на то, что ключевые компоненты в основе договоренностей предложил именно американский президент, а президент России их принял.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко и Дональд Трамп говорили по телефону, пока президент США летел на встречу с Владимиром Путиным на Аляске.

Еще в Минске Лавров признался Лукашенко, почему ему неловко передавать привет от Путина.

И также мы писали, что Александр Лукашенко обсудит важные темы на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Также уже известно, что Лукашенко и Путин встретятся в ближайшее время и намерены обсудить проблемные вопросы.

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