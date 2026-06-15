Лавров призвал не гадать о сроках завершения украинского конфликта

Вопрос о сроках разрешения украинского кризиса журналисты задали главе МИД в понедельник во время его визита в Минск. Корреспонденты поинтересовались, согласен ли министр с мнением президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что боевые действия могут прекратиться уже в текущем году.