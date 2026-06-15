Лавров призвал не гадать о сроках завершения украинского конфликта

Вопрос о сроках разрешения украинского кризиса журналисты задали главе МИД в понедельник во время его визита в Минск. Корреспонденты поинтересовались, согласен ли министр с мнением президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что боевые действия могут прекратиться уже в текущем году.
Глава МИД отметил, что жизнь сложнее прогнозов.
Министр сослался на позицию президента Владимира Путина. По его словам, российский лидер ранее подчеркнул, что при таком раскладе исход событий определяется на передовой — все решается российскими военными, за которыми сейчас наблюдает вся страна.
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