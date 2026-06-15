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ТАСС: самолет-разведчик НАТО летает над акваторией Черного моря

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Принадлежащий НАТО самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II летает над нейтральными водами Черного моря, а также в районе румынско-украинской границы. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

«Самолет вылетел с аэродрома в румынской Констанце, после чего совершил круг над нейтральными водами Черного моря с запада на восток и обратно, а затем — сделал разворот в районе румыно-украинской границы и вновь полетел в сторону акватории», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что ранее во время похожих полетов над Черным морем самолет-разведчик в район границы Румынии и Украины не заходил. Источник также подчеркнул, что во время полета Bombardier Challenger 650 Artemis II движется вне установленных для полетов гражданской авиации коридоров и не входит в воздушное пространство ни одной из стран, за исключением Румынии.

Накануне, напомнил собеседник агентства, этот борт был замечен над странами Балтии, однако он не приближался к районам границы Латвии, Литвы и Эстонии с Россией и Беларусью. Ранее источники ТАСС рассказывали, что борт кружил вокруг Калининградской области, используя для этого воздушное пространство Литвы и Польши, а также небо над нейтральными водами Балтийского моря.

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