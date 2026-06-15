ТАСС: самолет-разведчик НАТО летает над акваторией Черного моря

«Самолет вылетел с аэродрома в румынской Констанце, после чего совершил круг над нейтральными водами Черного моря с запада на восток и обратно, а затем — сделал разворот в районе румыно-украинской границы и вновь полетел в сторону акватории», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что ранее во время похожих полетов над Черным морем самолет-разведчик в район границы Румынии и Украины не заходил. Источник также подчеркнул, что во время полета Bombardier Challenger 650 Artemis II движется вне установленных для полетов гражданской авиации коридоров и не входит в воздушное пространство ни одной из стран, за исключением Румынии.