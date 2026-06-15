ЕС ввел санкции в отношении начальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Романа Плугина

Санкции ввели в ответ на «ситуацию в России», в который попали представители силовых структур и прокуратуры. Кроме этого, ограничения касаются деятельности, которая якобы «дестабилизирует Евросоюз». Один и тот же человек или организация могут быть включены в несколько черных списков ЕС в разное время.