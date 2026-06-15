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ЕС ввел санкции в отношении начальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Романа Плугина

Санкции ввели в ответ на «ситуацию в России».

Источник: Комсомольская правда

Совет Европы расширил санкционный список, включив в него 80 человек и организаций из России и стран СНГ. Соответствующие документы опубликовали в «Официальном журнале ЕС». Об этом сообщил ТАСС. В список попал начальник ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин.

— Новые ограничения дополняют уже существующие экономические пакеты, поскольку 21-й пакет санкций пока не согласован. Всем, кто попал в списки, запрещен въезд в страны ЕС, их активы в Евросоюзе подлежат заморозке, а европейским компаниям запрещено взаимодействовать с указанными юридическими лицами, — передает агентство.

К слову, под санкции ЕС также попал генпрокурор России Александр Гуцан за «поддержку иска о признании американского юридического лица “Фонд борьбы с коррупцией” (ФБК, ранее признанный экстремистской организацией и запрещенный в РФ) террористической организацией».

Санкции ввели в ответ на «ситуацию в России», в который попали представители силовых структур и прокуратуры. Кроме этого, ограничения касаются деятельности, которая якобы «дестабилизирует Евросоюз». Один и тот же человек или организация могут быть включены в несколько черных списков ЕС в разное время.

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