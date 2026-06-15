Американист объяснил, почему не раскрываются подробности сделки США с Ираном

Ранее политолог Константин Блохин в беседе с Новостями Mail заявил, что на Ближнем Востоке сейчас главное — завершить горячую фазу конфликта и начать подготовку к переговорам. По мнению эксперта, если США примут нынешние требования Ирана, то это будет худшей сделкой, которую Вашингтон когда-либо заключал.