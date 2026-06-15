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Американист объяснил, почему не раскрываются подробности сделки США с Ираном

Иран использует противоречия между президентом США Дональдом Трампом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы добиться уступок на переговорах с Вашингтоном. Чем ближе американские выборы, тем более сговорчивым становится Белый дом, пишет политолог Малек Дудаков в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Гариб-Абади подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании. Подписание документа намечено на 19 июня в Швейцарии.

Политолог Малек Дудаков обращает внимание, что согласование рамочной сделки Белого дома с Ираном проходит в обстановке полнейшего хаоса.

Команда Трампа всячески скрывает от американской общественности детали соглашения. Ведь очень не хочется признавать необходимость смягчения санкций и возврата активов Ирана.

Малек Дудаков
политолог

Так, в день объявления сделки Трамп предпочел дистанцироваться от переговорного процесса, проведя время на турнире UFC. Отвечать на неудобные вопросы пришлось представителям Белого дома.

Более того, в Конгрессе потребовали озвучить детали соглашения для ратификации. По мнению американиста, этого не произойдет.

Утвердить сделку будет крайне сложно, если в принципе возможно. Она останется на уровне соглашения исполнительной власти, которое следующий президент США сможет в любой момент отменить.

Малек Дудаков
политолог

На Трампа также пытается оказать давление израильский премьер Беньямин Нетаньяху, который всячески выступает против заключения соглашения между Ираном и США и не хочет сворачивать операцию в Ливане.

Ранее Дональд Трамп назвал Нетаньяху «очень сложным парнем», который должен быть благодарен США. Американский президент заявил, что Израиль чуть не «сорвал» сделку с Ираном, нанеся авиаудар по столице Ливана.

По мнению Дудакова, у Нетаньяху так же мало пространства для маневра, как и у Трампа.

Правящая коалиция развалилась, впереди тяжелые октябрьские выборы. Уголовные дела нависают над Биби. Портить отношения с Трампом опасно, иначе потом не получишь убежища в штате Флорида.

Малек Дудаков
политолог

Иран вовсю использует раскол в отношениях между бывшими союзниками, а его цель — получить максимум уступок со стороны США на переговорах, уверен эксперт.

Чем ближе выборы, тем сговорчивее становится Белый дом. Трамп готов уже на все, лишь бы опустить топливные цены и остановить инфляцию.

Малек Дудаков
политолог

Ранее политолог Константин Блохин в беседе с Новостями Mail заявил, что на Ближнем Востоке сейчас главное — завершить горячую фазу конфликта и начать подготовку к переговорам. По мнению эксперта, если США примут нынешние требования Ирана, то это будет худшей сделкой, которую Вашингтон когда-либо заключал.

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