Американист объяснил, почему не раскрываются подробности сделки США с Ираном

Ранее Дональд Трамп и заместитель главы МИД Ирана Гариб-Абади подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании. Подписание документа намечено на 19 июня в Швейцарии.
Политолог Малек Дудаков обращает внимание, что согласование рамочной сделки Белого дома с Ираном проходит в обстановке полнейшего хаоса.
Команда Трампа всячески скрывает от американской общественности детали соглашения. Ведь очень не хочется признавать необходимость смягчения санкций и возврата активов Ирана.
Так, в день объявления сделки Трамп предпочел дистанцироваться от переговорного процесса, проведя время на турнире UFC. Отвечать на неудобные вопросы пришлось представителям Белого дома.
Более того, в Конгрессе потребовали озвучить детали соглашения для ратификации. По мнению американиста, этого не произойдет.
Утвердить сделку будет крайне сложно, если в принципе возможно. Она останется на уровне соглашения исполнительной власти, которое следующий президент США сможет в любой момент отменить.
На Трампа также пытается оказать давление израильский премьер Беньямин Нетаньяху, который всячески выступает против заключения соглашения между Ираном и США и не хочет сворачивать операцию в Ливане.
По мнению Дудакова, у Нетаньяху так же мало пространства для маневра, как и у Трампа.
Правящая коалиция развалилась, впереди тяжелые октябрьские выборы. Уголовные дела нависают над Биби. Портить отношения с Трампом опасно, иначе потом не получишь убежища в штате Флорида.
Чем ближе выборы, тем сговорчивее становится Белый дом. Трамп готов уже на все, лишь бы опустить топливные цены и остановить инфляцию.
Ранее политолог Константин Блохин в беседе с Новостями Mail заявил, что на Ближнем Востоке сейчас главное — завершить горячую фазу конфликта и начать подготовку к переговорам. По мнению эксперта, если США примут нынешние требования Ирана, то это будет худшей сделкой, которую Вашингтон когда-либо заключал.