Трамп подтвердил дату подписания соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтону удалось достичь мирного соглашения с Тегераном. В своих социальных сетях американский лидер выступил с победной речью, заявив, что благодаря ему нефть сейчас должна политься рекой через Ормузский пролив. Иранская сторона была куда сдержаннее в оценке заключенных договоренностей. Само подписание соглашения между Ираном и США должно состояться в пятницу, 19 июня. Кто на самом деле победил в войне на Ближнем Востоке и какие вопросы остаются нерешенными — в материале «Газеты.Ru».