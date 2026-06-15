Нижегородский мэр Шалабаев объяснил назначение участника СВО своим советником

«На город он смотрит не как наблюдатель — чтобы дворы и общественные пространства становились удобнее для людей. Это продолжение той же заботы, без которой нет настоящего патриотизма. Уверен в Александре», — подчеркнул нижегородский мэр, пожелав своему советнику и себе самому хорошей работы на благо города и его жителей.