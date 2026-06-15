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Нижегородский мэр Шалабаев объяснил назначение участника СВО своим советником

Александр Попенко участвовал в программе «Время героев».

Источник: Живем в Нижнем

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев представил своего советника. Им стал участник спецоперации и программы «Время героев» Александр Попенко.

В соцсетях мэр объяснил свой выбор. По его словам, сначала он работал с Александром Попенко в качестве наставника и увидел в нем человека «с правильными ценностями и желанием приносить пользу».

Юрий Шалабаев подчеркнул, что особый интерес его советник проявляет к патриотическому воспитанию молодежи. Одно из его предложений для развития данного направления в Нижнем Новгороде — масштабирование Центра военно-патриотического воспитания.

«На город он смотрит не как наблюдатель — чтобы дворы и общественные пространства становились удобнее для людей. Это продолжение той же заботы, без которой нет настоящего патриотизма. Уверен в Александре», — подчеркнул нижегородский мэр, пожелав своему советнику и себе самому хорошей работы на благо города и его жителей.

Ранее мы рассказывали о том, что в столице Приволжья по просьбам горожан отремонтировали дорогу к кладбищу.