Путин: Лукашенко поддерживает проект ВСМ Москва-Минск, трудностей не будет

Тема создания высокоскоростной ж/д магистрали между столицами Беларуси и России была поднята на высшем уровне несколько лет назад. Как отмечал премьер-министр России Михаил Мишустин, РФ будет развивать сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей и одна из линий пройдет до Минска.