Путин: Лукашенко поддерживает проект ВСМ Москва-Минск, трудностей не будет

Тема создания высокоскоростной ж/д магистрали между столицами Беларуси и России была поднята на высшем уровне несколько лет назад. Как отмечал премьер-министр России Михаил Мишустин, РФ будет развивать сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей и одна из линий пройдет до Минска.
«Президент Беларуси поддерживает, так что здесь никаких административных трудностей не будет», — сказал Путин на встрече с главой российского Минтранса Андреем Никитиным в понедельник.
В ходе встречи обсуждались вопросы создания в России высокоскоростных магистралей. Путин отметил, что не раз обсуждал с Лукашенко проект высокоскоростной магистрали «Москва — Минск».
Планируется, что протяженность магистрали составит 715 километров, а поезда будут развивать скорость до 400 км/ч, что позволит преодолевать путь между столицами за 3 часа.