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Путин: Лукашенко поддерживает проект ВСМ Москва-Минск, трудностей не будет

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поддерживает проект создания высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Минск», никаких административных трудностей в его реализации не будет, заявил российский лидер Владимир Путин.

Источник: Sputnik.by

Тема создания высокоскоростной ж/д магистрали между столицами Беларуси и России была поднята на высшем уровне несколько лет назад. Как отмечал премьер-министр России Михаил Мишустин, РФ будет развивать сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей и одна из линий пройдет до Минска.

«Президент Беларуси поддерживает, так что здесь никаких административных трудностей не будет», — сказал Путин на встрече с главой российского Минтранса Андреем Никитиным в понедельник.

В ходе встречи обсуждались вопросы создания в России высокоскоростных магистралей. Путин отметил, что не раз обсуждал с Лукашенко проект высокоскоростной магистрали «Москва — Минск».

Планируется, что протяженность магистрали составит 715 километров, а поезда будут развивать скорость до 400 км/ч, что позволит преодолевать путь между столицами за 3 часа.

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