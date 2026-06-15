Лавров высказался о подписании меморандума Ирана и США

«Мы надеемся, что то, что было объявлено сегодня и подтверждено буквально час назад, что все это будет материализовано — договоренности, как заявили и в Вашингтоне, и в Тегеране, и в Пакистане, где премьер-министр выступает посредником. Надеемся, что на этой неделе состоится уже подписание», — сказал Лавров журналистам в Минске в понедельник.
Главная цель документа — остановить активную фазу боестолкновений. Это первый шаг к разрядке, который стороны готовы зафиксировать на бумаге. Однако самые острые вопросы, в том числе будущее иранской ядерной программы, пока решили отложить. Эти сложные темы планируют прорабатывать уже на следующих раундах диалога.