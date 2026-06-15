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Лавров высказался о подписании меморандума Ирана и США

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона ожидает подписания меморандума между Ираном и США уже в ближайшие дни. По его словам, достигнутые предварительные договоренности должны перейти в практическую плоскость.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Мы надеемся, что то, что было объявлено сегодня и подтверждено буквально час назад, что все это будет материализовано — договоренности, как заявили и в Вашингтоне, и в Тегеране, и в Пакистане, где премьер-министр выступает посредником. Надеемся, что на этой неделе состоится уже подписание», — сказал Лавров журналистам в Минске в понедельник.

Ранее стало известно, что 19 июня в Швейцарии представители США и Ирана поставят подписи под меморандумом о взаимопонимании.

Главная цель документа — остановить активную фазу боестолкновений. Это первый шаг к разрядке, который стороны готовы зафиксировать на бумаге. Однако самые острые вопросы, в том числе будущее иранской ядерной программы, пока решили отложить. Эти сложные темы планируют прорабатывать уже на следующих раундах диалога.

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