Оператор «Северного потока 2» оспорил решение ЕС об отказе от российского газа

«С нашей стороны существует большой интерес к тому, чтобы “Северный поток” снова был введен в эксплуатацию, и уже сейчас следовало бы совместно посмотреть, какие существуют возможности для того, чтобы в перспективе, после окончания конфликта на Украине, снова прийти к взаимопониманию по этому вопросу, — подчеркнул он.