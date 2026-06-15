Эксперты: сделка США и Ирана не станет финалом конфликта

По мнению американиста Романа Романова, остановка боевых действий и восстановление судоходства через Ормузский пролив — это максимум, на что сейчас готовы пойти Иран и США. Отказ Тегерана от ядерной программы или частичное ослабление американских санкций Романов называет скорее пожеланиями сторон, которые пока едва ли удастся реализовать. Об этом политолог написал в своем Telegram-канале.
Сейчас везде пишут, что эти и другие вопросы будут обсуждаться на втором этапе переговорного процесса. Но, мне кажется, и иранцы, и американцы понимают тщетность этих обсуждений.
Эксперт пояснил, что условия, необходимые для завершения конфликта, должны быть подтверждены гарантиями и обязательствами сторон. Однако, по его мнению, такие гарантии могут быть не предоставлены.
Именно поэтому 19 июня некий документ (который мы, возможно, не увидим) будет подписан электронно. Неслучайно, кстати, никто не может точно сказать, где соглашение, а где меморандум. Учитывая разный уровень документов, судьба даже предварительных договоренностей пока не до конца определена.
Политолог считает наиболее реалистичным сценарием возврат к прежнему статус-кво, который в текущих условиях устраивает обе стороны. По его оценке, пока Трамп остается президентом США, Тегеран будет находиться под давлением Вашингтона. Кроме того, свои претензии к Ирану сохраняет Израиль, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху, по мнению Романова, будет использовать возможности для возвращения США к активному участию в ближневосточной повестке.
На жесткую позицию Израиля и сложность выполнения возможной сделки между США и Ираном также обратил внимание политолог Максим Жаров.
Израиль уже заявил, что он не банановое государство и не собирается ее выполнять, так как Израиля в этой «сделке» нет.
Жаров также указал, что в заявлениях США и Ирана речь идет о разных типах документов. Если соглашение обычно предполагает четкие правовые последствия и обязательства, то меморандум чаще фиксирует намерения сторон и не всегда имеет обязательную юридическую силу.
То, что ожидается к подписанию 19 июня, может быть также сразу с места в карьер оспорено обеими сторонами как не то, о чем они договорились. Так что цены на нефть летят сейчас вниз, но это еще отнюдь не финал этой истории.
Ранее политолог Константин Блохин в беседе с Новостями Mail заявил, что на Ближнем Востоке сейчас главное — завершить горячую фазу конфликта и начать подготовку к переговорам. По мнению эксперта, если США примут нынешние требования Ирана, это может стать одной из самых невыгодных сделок для Вашингтона.