Тело пенсионерки нашли в реке с кирпичами на ногах

Рыбак брёл вдоль берега реки Северский Донец, предвкушая хороший улов. Но вместо этого увидел страшную картину: из воды торчит связанное тело, на голове — полиэтиленовый пакет, к ногам привязан мешок с кирпичами. Оказалось, это полуразложившееся тело пенсионерки…
На место сразу выехала следственно-оперативная группа. По данным следствия, личность погибшей установили быстро: это была 63-летняя Татьяна Т., пропавшая без вести несколькими неделями ранее. Корреспондент rostov.aif.ru восстановил хронику преступления по материалам Донецкого городского суда и выяснил, как развивалось расследование.
Ночь, когда всё оборвалось.
63-летняя Татьяна Т. пропала 21 апреля 2023 года. Как вспоминали близкие, женщина взяла небольшую сумку и ушла из дома неизвестно куда. Родные забили тревогу, подключили к поискам волонтёров, которые прочёсывали окраины и лесополосы. По Донецку Ростовской области распространили ориентировки: невысокая, худощавая, карие глаза, каштановые волосы. Поиски вели и в соседних районах, но результата не было.
Только 15 июня стало известно, что случилось с Татьяной. По версии суда, убийство произошло в ночь с 20 на 21 апреля, в интервале с 18:20 до 04:46. Согласно материалам дела, в разгар ссоры в доме её бывший муж Сергей Т. избил пенсионерку тупым предметом, затем задушил.
«Тело женщины обнаружено в акватории реки Северский Донец вблизи города Донецка Ростовской области с признаками насильственной смерти», — сообщала пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.
Сын погибшей Вячеслав рассказывал, что мать была спокойным, неконфликтным человеком.
«Подозревают отца только потому, что они жили вместе, больше — никаких причин», — говорил он.
Вердикт присяжных.
Чтобы замести следы, по данным следствия, Сергей Т. погрузил тело в УАЗ «Патриот» и вывез к обрыву. Согласно приговору суда, он действовал хладнокровно: использовал верёвку, чтобы завязать петли на шее и в нижней части туловища погибшей, а к ним закрепил мешки с кирпичами. Конструкция была продумана так, чтобы тело точно не всплыло. Но река распорядилась иначе: спустя почти два месяца течение прибило останки к берегу между двумя городскими пляжами — там их и обнаружил рыбак.
Дело рассматривала коллегия присяжных. По их вердикту, пенсионер признан виновным и незаслуживающим снисхождения. Суд установил: Толстоусов осознавал опасность своих действий, предвидел смерть жертвы и желал её наступления. При этом подсудимый активно защищался в суде, варьировал линию поведения, но присяжные остались непреклонны.
«Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания определено ограничение свободы на срок 1 год», — сказано в документе.
Суд учёл смягчающие обстоятельства: у осуждённого есть малолетний ребёнок, он помогал пожилой матери, частично признал вину. Но тяжесть преступления — умышленное лишение жизни бывшей супруги — перевесила.
Сегодня, в 2026 году, Сергею Т. уже 64 года. Согласно приговору, он отбывает наказание в колонии строгого режима. После освобождения ему на год запретят выезжать за пределы муниципального образования, менять место жительства без разрешения и обяжут являться на регистрацию дважды в месяц.