Лавров в Минске высказался о завершении двух крупных конфликтов

Вместе с этим Лавров призвал не гадать по поводу сроков. И напомнил, что на данном этапе по украинскому конфликту, как ранее говорил президент России Владимир Путин, все решается в условиях, «когда Запад не выполняет своих обязательств, а из-за агрессивной политики Евросоюза вместе с Британией, саботируются договоренности Аляски».