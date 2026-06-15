Лавров в Минске высказался о завершении двух крупных конфликтов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Минске высказался о завершении украинского и ближневосточного конфликтов, сообщили в эфире телеканала «Первый информационный».
Так, во время рабочего визита Лаврова в Минск журналисты спросили главу российской дипломатии, согласен ли он с мнением президента Беларуси Александра Лукашенко, что украинский конфликт может быть разрешен уже в 2026 году.
— Любой конфликт можно завершить быстро, — ответил на этот вопрос Лавров.
— Но жизнь в самых разных ситуациях оказывается сложнее прогнозов, — сделал также ремарку глава МИД РФ.
Вместе с этим Лавров призвал не гадать по поводу сроков. И напомнил, что на данном этапе по украинскому конфликту, как ранее говорил президент России Владимир Путин, все решается в условиях, «когда Запад не выполняет своих обязательств, а из-за агрессивной политики Евросоюза вместе с Британией, саботируются договоренности Аляски».
— Президент Путин подчеркнул, что в этих условиях все решается на линии фронта, все решается нашими военными, на которых с надеждой смотрит вся страна, — заявил министр иностранных дел России.
Касаемо иранского конфликта Лавров отметил, что Москва надеется, что объявленные 15 июня договоренности будут материализованы, и уже на текущей неделе состоится подписание документов.
К слову, не так давно президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что считает, что украинский и иранский конфликты завершатся в 2026.
А еще Лавров высказался в Минске о выполнении договоренностей Путина и Трампа в Анкоридже.
Кроме того, глава МИЛ РФ признался Лукашенко, почему ему неловко передавать привет от Путина.