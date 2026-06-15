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Захарова назвала главу ВВС Германии неонацистом после слов о Калининграде

МИНСК, 15 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова одним словом прокомментировала РИА Новости заявление командующего ВВС Германии Хольгера Нойманна о возможных действиях НАТО в случае конфликта с Россией.

Источник: РИА "Новости"

«Неонацист», — сказала она.

Ранее Нойманн в интервью Telegraph заявил, что Альянс будет наносить удары по Калининграду, Кольскому полуострову, Петербургу и акватории Черного моря в случае конфликта с Россией.

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