В Курской области создадут комиссии по этике для чиновников

Один из таких инцидентов произошел 15 июня. Во время выступления губернатора по аудиосвязи из студии Льговского района отчетливо прозвучал выкрик «Пошел вон!». Исполняющий обязанности главы района Павел Вертиков объяснил, что эта фраза была адресована сотруднику, находившемуся с ним в кабинете. Хинштейн назвал такие разговоры во время заседания недопустимыми и пообещал добиваться привлечения Вертикова к ответственности.