В Курской области создадут комиссии по этике для чиновников

«Приняли решение создать в каждом муниципалитете региона комиссии по этике и служебному поведению муниципальных служащих. К сожалению, после нескольких прецедентов вижу, что это становится принципиальным вопросом. В каждом случае, когда чиновник позволяет себе лишнего, это бросает серьезную тень на всю систему власти в целом», — объяснил глава региона.
Он добавил, что подобное поведение со стороны представителей власти абсолютно неприемлемо. Каждый такой инцидент, по его мнению, должен получать строгую и справедливую оценку.
«Обращаюсь ко всем коллегам: вы — представители власти. Никаких нарушений этики не должно быть в принципе. Любой вопрос можно решить дипломатично, без хамства и грубости», — добавил Хинштейн.
Поводом для создания комиссий стали несколько громких случаев, когда муниципальные служащие позволяли себе некорректные высказывания в прямом эфире правительственных заседаний.
Один из таких инцидентов произошел 15 июня. Во время выступления губернатора по аудиосвязи из студии Льговского района отчетливо прозвучал выкрик «Пошел вон!». Исполняющий обязанности главы района Павел Вертиков объяснил, что эта фраза была адресована сотруднику, находившемуся с ним в кабинете. Хинштейн назвал такие разговоры во время заседания недопустимыми и пообещал добиваться привлечения Вертикова к ответственности.