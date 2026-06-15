Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канада стала первой неевропейской страной в оборонной программе Евросоюза

Совет Европейского союза в понедельник официально решил заключить соглашение с Канадой об участии канадских компаний и продукции в закупках в рамках оборонной программы SAFE. Канада стала первой неевропейской страной, которая примет участие в этой программе.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В заявлении Совета ЕС говорится, что соответствующее соглашение стороны подписали еще 14 февраля 2026 года, а само решение базируется на безопасности и оборонном партнерстве, заключенном на саммите ЕС-Канада в июне 2025 года.

Министр обороны Кипра Василис Палмас, который сейчас председательствует в Совете ЕС, объяснил сегодняшнее решение Совета ЕС тем, что Канада является одним из ближайших союзников блока, а ее присоединение к SAFE подчеркивает «глубокое доверие» между сторонами и создает «мощный прецедент» для сотрудничества ЕС с ключевыми стратегическими партнерами.

SAFE — это финансовый инструмент ЕС. Он поддерживает государства-члены, желающие инвестировать в оборонно-промышленное производство посредством совместных закупок с учетом приоритетных возможностей.

SAFE финансирует срочные и крупномасштабные инвестиции в Европейскую оборонную технологическую и промышленную базу (EDTIB). Программа должна помочь нарастить производственные мощности, обеспечить своевременные поступления военной техники и устранить пробелы в оборонном потенциале ЕС.

В рамках SAFE Украина и страны ЕАСТ/ЕЭЗ могут участвовать в общих закупках.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше