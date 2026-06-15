Канада стала первой неевропейской страной в оборонной программе Евросоюза

Министр обороны Кипра Василис Палмас, который сейчас председательствует в Совете ЕС, объяснил сегодняшнее решение Совета ЕС тем, что Канада является одним из ближайших союзников блока, а ее присоединение к SAFE подчеркивает «глубокое доверие» между сторонами и создает «мощный прецедент» для сотрудничества ЕС с ключевыми стратегическими партнерами.
SAFE — это финансовый инструмент ЕС. Он поддерживает государства-члены, желающие инвестировать в оборонно-промышленное производство посредством совместных закупок с учетом приоритетных возможностей.
SAFE финансирует срочные и крупномасштабные инвестиции в Европейскую оборонную технологическую и промышленную базу (EDTIB). Программа должна помочь нарастить производственные мощности, обеспечить своевременные поступления военной техники и устранить пробелы в оборонном потенциале ЕС.
В рамках SAFE Украина и страны ЕАСТ/ЕЭЗ могут участвовать в общих закупках.