Глава МИД Беларуси сделал заявление о гонке вооружений

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков сделал заявление о гонке вооружений, пишет БелТА.
Так, Рыженков после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что мир нуждается в новой системе обеспечения безопасности. Он указал на геополитическую нестабильность в разных регионах и подчеркнул, что всевозможные проявления стали «привычным фоном встреч глав внешнеполитических ведомств» обоих государств. Подтверждением тому, что миру нужна новая система безопасности, он назвал украинский конфликт, события на Ближнем Востоке, а также в Венесуэле и Иране. И пояснил, что новая система безопасности должна быть основана на равноправии, взаимном уважении и доверии. А, продолжая, высказался о риске новой гонки вооружений.
— Без ответственного диалога мы рискуем скатиться в новую гонку вооружений, которая может стать для человечества последней, — уверен глава белорусской дипломатии.
При этом он подчеркнул, что Беларусь и Россия готовы поделиться своим опытом выстраивания сотрудничества в рамках Союзного государства.
— Нашим странам удалось выстроить эффективные механизмы взаимного учета национальных интересов, создать рабочую систему общей неделимой безопасности, а главное — за счет всего этого обеспечить рост благосостояния наших граждан, — прокомментировал глава МИД.
Рыженков подчеркнул, что подходы, которые Беларусь и России опробовали на собственном опыте, страны и предлагаются, как основа для урегулирования кризиса в регионе, выстраивания обновленной системы евразийской и глобальной безопасности.