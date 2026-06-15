Так, Рыженков после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что мир нуждается в новой системе обеспечения безопасности. Он указал на геополитическую нестабильность в разных регионах и подчеркнул, что всевозможные проявления стали «привычным фоном встреч глав внешнеполитических ведомств» обоих государств. Подтверждением тому, что миру нужна новая система безопасности, он назвал украинский конфликт, события на Ближнем Востоке, а также в Венесуэле и Иране. И пояснил, что новая система безопасности должна быть основана на равноправии, взаимном уважении и доверии. А, продолжая, высказался о риске новой гонки вооружений.