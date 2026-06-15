Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Беларуси сделал заявление о гонке вооружений

Глава МИД Беларуси сказал, как обновить систему безопасности в мире.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков сделал заявление о гонке вооружений, пишет БелТА.

Так, Рыженков после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что мир нуждается в новой системе обеспечения безопасности. Он указал на геополитическую нестабильность в разных регионах и подчеркнул, что всевозможные проявления стали «привычным фоном встреч глав внешнеполитических ведомств» обоих государств. Подтверждением тому, что миру нужна новая система безопасности, он назвал украинский конфликт, события на Ближнем Востоке, а также в Венесуэле и Иране. И пояснил, что новая система безопасности должна быть основана на равноправии, взаимном уважении и доверии. А, продолжая, высказался о риске новой гонки вооружений.

— Без ответственного диалога мы рискуем скатиться в новую гонку вооружений, которая может стать для человечества последней, — уверен глава белорусской дипломатии.

При этом он подчеркнул, что Беларусь и Россия готовы поделиться своим опытом выстраивания сотрудничества в рамках Союзного государства.

— Нашим странам удалось выстроить эффективные механизмы взаимного учета национальных интересов, создать рабочую систему общей неделимой безопасности, а главное — за счет всего этого обеспечить рост благосостояния наших граждан, — прокомментировал глава МИД.

Рыженков подчеркнул, что подходы, которые Беларусь и России опробовали на собственном опыте, страны и предлагаются, как основа для урегулирования кризиса в регионе, выстраивания обновленной системы евразийской и глобальной безопасности.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше