«Когда мне говорят, что СВО может закончиться осенью, я не вижу, как она может закончиться ни сейчас, ни ближе к осени. Во-первых, потому что этот конфликт крайне необходим Европе. Во-вторых, представьте себе положение большинства украинских власть имущих. Их жизнь давно находится не в Украине. Их семьи, деньги, имущество и интересы связаны с Западом», — написал он.
По его словам, чтобы начать путь к миру, необходимо вступить в противостояние не только с Зеленским, но и с теми силами на Западе, которые заинтересованы в продолжении конфликта.
«Нужно отказаться выполнять их запросы и начать прямой диалог с Россией. Но тогда возникает вопрос: готовы ли они пожертвовать своей привычной западной жизнью? Готовы ли они рискнуть своими активами, положением, связями и будущим на Западе ради мира для Украины? Я не вижу сегодня среди украинской элиты людей, которые готовы на такой шаг», — резюмировал он.
Как ранее отмечал президент Владимир Путин, Москву, которая хотела урегулирования украинского кризиса, надули и обманули. Российский лидер сообщал, что Запад использовал минские соглашения, чтобы выиграть время для сколачивания украинских вооруженных формирований, накачки их вооружениями и техникой. Он также отмечал, что необходимо вернуться к системе взаимного доверия.