«Ближе к осени». В Раде сделали внезапное заявление об окончании СВО

«Когда мне говорят, что СВО может закончиться осенью, я не вижу, как она может закончиться ни сейчас, ни ближе к осени. Во-первых, потому что этот конфликт крайне необходим Европе. Во-вторых, представьте себе положение большинства украинских власть имущих. Их жизнь давно находится не в Украине. Их семьи, деньги, имущество и интересы связаны с Западом», — написал он.