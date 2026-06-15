Политолог назвал три сценария Трампа по Украине

Вряд ли этот вариант нравится Трампу. Репутационно он сильно вложился в обещание урегулировать украинский конфликт. Но здесь важно отметить, что этот сценарий не перекрывает возможности для возвращения к переговорам после того, как одна из сторон конфликта сменит свои позиции.