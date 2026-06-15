Политолог назвал три сценария Трампа по Украине

Первый сценарий предполагает продолжение коммуникации без существенных изменений и пересмотра базовых позиций сторон. Чеснаков считает такой вариант малопродуктивным, поскольку, по его словам, изменилась ситуация «на земле», а также оценки непосредственных участников конфликта и других игроков.
Изменилась ситуация на земле и оценки непосредственных участников конфликта. Изменились и позиции других игроков. Например, Брюссель за время отсутствия Вашингтона успел согласовать Киеву кредит на €90 млрд и всячески демонстрирует готовность к дальнейшей эскалации отношений с Москвой.
Второй сценарий предполагает полную перезагрузку переговорного процесса, в том числе за счет усиления давления на Украину. Этому, по мнению Чеснакова, может способствовать пауза на ближневосточном направлении.
Трамп явно считает, что он находится в сильной позиции. Усилиями «президента-миротворца» завершен еще один конфликт, неважно, что им же он и был развязан.
Согласно оценке Чеснакова, американский лидер привык конвертировать тактические успехи в политический капитал и переносить успешные, с его точки зрения, переговорные схемы на другие направления.
Третий вариант — дальнейшее дистанцирование США от украинского конфликта. В этом случае администрация Трампа может переключиться на другие темы, включая Кубу, Гренландию или вопрос американского военного присутствия в Европе, считает политолог.
Вряд ли этот вариант нравится Трампу. Репутационно он сильно вложился в обещание урегулировать украинский конфликт. Но здесь важно отметить, что этот сценарий не перекрывает возможности для возвращения к переговорам после того, как одна из сторон конфликта сменит свои позиции.
Чеснаков предлагает следить за заявлениями и встречами Трампа на саммите стран «Большой семерки», а также за сигналами США во время саммита НАТО. По его мнению, именно по этим действиям можно будет понять, к какому сценарию склоняется глава Белого дома.
14 июня Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Во время разговора американский лидер сообщил, что может повлиять на Брюссель и Киев в вопросе урегулирования конфликта на Украине.